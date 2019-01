El TSE espera denuncia; oficialismo pide cambios

En el Tribunal Supremo Electoral (TSE) esperan que el presidente Evo Morales presente una prueba concreta de que desde el Órgano Electoral intentan perjudicar a su partido, mientras que los legisladores del MAS están concentrados en introducir, al menos, dos cambios en la Ley de Organizaciones Políticas, con relación a la que utilizaron en las primarias.

El vicepresidente del TSE, Antonio Costas, afirmó que no busca confrontar los dichos del jefe de Estado, pero espera que exista una denuncia concreta sobre el particular. Según el vocal, no existe un trato diferente del Órgano Electoral con alguna de las organizaciones políticas.

Costas hacía alusión al jefe de Estado, que un día después de las primarias advirtió que alguien dentro de esa institución manipula datos para perjudicar al MAS.

Sobre el tema, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, anunció que el partido en función de Gobierno hará una representación ante el Órgano Electoral para que expliquen sobre las observaciones que se hicieron al padrón de militantes de los partidos. “No significa que pongamos en duda el trabajo del TSE, (pero) hay elementos que observamos legítimamente”, sostuvo Salvatierra.

Cambios en la ley

Por otro lado, legisladores del MAS adelantaron la modificación de algunos artículos de la Ley de Organizaciones Políticas para incorporarlas en las elecciones subnacionales del próximo año.

Los oficialistas proponen exigir un porcentaje mínimo de votación para elegir a los candidatos y que se produzca la participación de los militantes. Desde la oposición cuestionan la propuesta de la bancada oficialista.

“Para legitimar a los candidatos sería ideal, pero ojalá que la oposición no diga que despilfarramos los recursos y que no cuestionen su utilización en las elecciones municipales”, dijo el jefe de bancada del MAS, Efraín Chambi.

El presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Lino Cárdenas, dijo que su propuesta personal es la de promover las primarias en las elecciones subnacionales, porque todos saben que los candidatos a gobernador o alcalde son definidos desde las cúpulas de los partidos y que una primaria le daría poder a los militantes”

En cuanto a los porcentajes, Cárdenas explicó que la propuesta consiste en que si existe un solo binomio, el candidato debería lograr por lo menos el 10% de su padrón interno para validar su candidatura, a fin de eliminar el ausentismo que se produjo el domingo en las primarias.

Tomás Monasterio, diputado de UD, dijo que el oficialismo está desesperado por desconocer el resultado adverso de las elecciones del domingo y ahora busca responsables por la derrota. Antes culparon al TSE, después buscan aplicarla en las subnacionales, cuando fue creada para favorecer la candidatura del binomio Evo-Álvaro.