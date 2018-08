El TSE declara inviable realizar elección primaria en 2019

El Órgano Electoral pateó el tablero. Ayer, poco después de las 18:00, mientras la Asamblea Plurinacional debatía en Diputados la aprobación de la Ley de Organizaciones Políticas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en un breve comunicado sin firma, se pronunció como proyectista de la ley y como órgano independiente del Estado: reclamó que no se lo hubiese convocado para la aprobación de la norma y observó los plazos que puso la bancada mayoritaria del MAS, que modificó el proyecto de ley adelantando la aplicación de las elecciones primarias para enero de 2019 y no para 2024, como estaba previsto originalmente. Asimismo, advirtió a la Asamblea que, en caso de aprobarse la norma con las modificaciones que hizo el oficialismo, el TSE asumirá su competencia de pronunciarse sobre las candidaturas de los binomios que participen en las primarias de 2019.

“Las disposiciones transitorias, inviabilizarían técnicamente la organización y administración de elecciones primarias en la gestión 2019, por lo que debieran ser ajustados o derivados a reglamentación especial y ser elaborada por el Tribunal Supremo Electoral (...) En caso de que la Ley de Organizaciones Políticas disponga la convocatoria a elecciones primarias para el binomio presidencial en la gestión 2019, el Tribunal Supremo Electoral asumirá en ese momento competencia para pronunciarse sobre las candidaturas de los binomios”, justifica el documento.

Al respecto, la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, contestó que hay disposición para escuchar las sugerencias que haga el ente electoral, pero quedó claro que el MAS busca las primarias ya.

“Quiero decir, por supuesto, que esta Cámara está con la mayor apertura. Que el Órgano Electoral haga conocer qué plazos razonables aceptarían. Pero no se puede hacer decir al Órgano Electoral una cosa que no dijo”, fustigó en el debate en el hemiciclo.

Otros legisladores fueron más allá. La presidenta de la Comisión de Constitución, Mireya Montaño, dijo que la nota del TSE pecaba de ‘quisquillosa’ y conminó a los vocales a cumplir la ley. “Si vemos quién hace las leyes, ellos no deberían resentirse o sentirse quisquillosos; hemos modificado mucho su ley, los diputados han debatido bastante. Considero que estamos llevando a cabo nuestra atribución, que es legislar”, dijo.

La diputada Romina Pérez, que fue quien planteó las modificaciones, presionó más. Dijo que el TSE está en condiciones de realizar una primaria en enero del próximo año y que este ente recibió ingentes recursos para su trabajo.

“Ellos tienen que poner en marcha la ley, no es una ley que sale de la noche a la mañana; se ha trabajado dos años con distintas instancias, han tenido un tiempo para encarar todo el proceso. No es solo plantear un proyecto sin tomar en cuenta los mecanismos para implementar”, reprochó, dejando en evidencia la tensión entre el Órgano Legislativo y el Electoral.

El ‘candado’

Frente a las primarias que pide el MAS, a pedido de Rubén Costas, la bancada de Demócratas planteó la redacción de un artículo que impida la postulación de Evo Morales en las primarias de su partido.

El ejecutivo de Demócratas, Vladimir Peña, explicó que el planteamiento del MAS solo pretende legitimar a su binomio, cuando la Constitución y el referéndum del 21-F limitan su participación y ellos no pueden ser candidatos en ninguna instancia.

“En cumplimiento de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 y su carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio establecido en la Ley de Régimen Electoral, los actuales presidente y vicepresidente se encuentran inhabilitados para participar en elecciones primarias en el mismo cargo para las generales de 2019”, dicen los Demócratas.

Pero el ministro de Gobierno, Carlos Romero, adelantó que la militancia de su partido puede proponer a los que considere idóneos para formar un binomio y recordó que en el pasado fueron los opositores los que impulsaron unas primarias para elegir a su candidato. En este momento sería irracional que ellos se opongan.

Para los masistas, la fuerza legal de la repostulación de Evo Morales emana del fallo 0084/2017 y por tanto afirman que su candidatura es la única posible. El viceministro Feliciano Vegamonte afirmó que Morales será el candidato “con primarias o sin primarias” y que esa elección interna dará la legitimidad que reclaman otros sectores.

“Nosotros somos libres de elegir a nuestros candidatos, cómo nos van a decir que no se puede, ellos (los opositores) que elijan a sus candidatos, nosotros no nos metemos, que ellos no se metan en nuestra elección”, dijo.

Los líderes de otras fuerzas demandaron elaborar una ley que contemple a los partidos. El alcalde de La Paz y líder de Sol.Bo, Luis Revilla, afirmó que si se trata de una ley de partidos, entonces que participen los partidos y no sea aprobado por una mayoría que solo ve su interés.

El gobernador de La Paz y jefe del Tercer Sistema, Félix Patzi, dijo que esta prisa también desatará el conflicto social en la sede de Gobierno por la oposición de la ciudadanía.

Surgen propuestas de candidatos a vicepresidente

Un concejal paceño aseguró que en la primaria el MAS solamente definirá al vicepresidente y un diputado cruceño complementó que en esa postulación hay otras cartas, como el ministro de Gobierno, el excanciller David Choquehuanca y el expresidente de la cámara de Senadores José Alberto ‘Gringo’ Gonzales, que podrían ser potenciales candidatos.

El concejal paceño Jorge Silva manifestó que en las primarias solo se elegirá al acompañante del presidente Evo Morales, la candidatura del jefe de Estado no está en discusión ni tiene contrincante.

En Santa Cruz, en el mismo acto en el que el ministro Carlos Romero fue homenajeado por dirigentes de su partido en el día de su cumpleaños, el diputado Henry Cabrera lo sugirió como candidato a la vicepresidencia, junto con Choquehuanca y Gonzales. “Lo decimos desde la brigada parlamentaria, pueden presentarse junto al vicepresidente Álvaro García.