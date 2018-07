El Salvador niega muerte por negligencia médica

Por cuatro horas, la embajadora de El Salvador en Bolivia, Maddeline Brizuela, buscó un médico y una clínica para poder salvar su vida en medio de una crisis de salud que sufrió la semana pasada. Finalmente murió a causa una hemorragia cerebral, según el informe oficial. Sucedió en La Paz el viernes en la madrugada y ayer, uno de los tres funcionarios de la embajada que la acompañó a siete clínicas denunció negligencia médica, pues, según la fuente diplomática, no quisieron atender a la paciente hipertensa.

Pero, pese a la gravedad de la denuncia, la embajada rechazó oficialmente la declaración pública de la funcionaria Mónica Pacheco, quien se presentó como parte de la asistencia jurídica de la embajada. El Gobierno boliviano tampoco se pronunció.

“Lastimosamente, al inicio de su crisis, sufrimos con varias situaciones de negligencia médica por parte del personal de varias clínicas y hospitales que en su momento no nos abrieron las puertas. Nos decían que no había espacio o que por su cuadro clínico, no la podían recibir. Fue entre 12:30 y 4:30 de la madrugada”, manifestó Pacheco, durante el velorio del cuerpo de la diplomática, en la Cancillería.

La versión coincide con la de Martha Vásquez, ministra consejera de la embajada, que denunció el hecho a Página Siete, el lunes.

Pacheco dijo además que se va a pedir un informe escrito para presentarle a su Gobierno, en San Salvador, a la Cancillería de Bolivia, además de hacerlo público. Dejó en manos de los altos ejecutivos la prosecución de otras medidas.

El Salvador niega negligencia

Pero ayer en la tarde, el consejero salvadoreño Marcial Reyes rechazó las declaraciones de la funcionaria y se comprometió a dar un informe oficial durante la próxima semana.

“Queremos manifestar a los periódicos que no están teniendo una información verídica. Las fuertes declaraciones de Pacheco no las reconocemos como oficiales ni a ella como funcionaria de la embajada”, manifestó.

Los ministerios de la Presidencia, Salud y la Cancillería guardaron silencio respecto al tema, cuando se les consultó. El viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, pidió reserva y prudencia. “Esa información se mantiene en reserva por respeto a la familia. Nosotros no vamos a adelantar ninguna información hasta que ellos lo consideren. (...) Le pedimos a todos mesura en la información”, manifestó en Sucre.

Reconocimiento

Mientras tanto, el Gobierno, a la cabeza del presidente Evo Morales, rindió un homenaje póstumo a la embajadora con la presencia del cuerpo diplomático acreditado en el país. El canciller Fernando Huanacuni le otorgó la Orden Libertador Simón Bolívar, en el grado de Gran Cruz. Morales manifestó, por su parte, sus condolencias a la familia de la embajadora y reconoció su compromiso social. “El mejor homenaje es seguir su legado”, manifestó el presidente.

Sobre su embajadora en Bolivia

SOBRE BRIZUELA

Trayectoria

Maddelin Brizuela asumió el cargo de embajadora, en septiembre de 2016. Según fuentes oficiales, fue la primera embajadora salvadoreña en Bolivia.

Detrás de la muerte

Según sus colaboradores, la diplomática salvadoreña que falleció requería de una tomografía de urgencia para diagnosticar el daño cerebral. Pero no encontró una clínica para que le hagan ese tipo de exámenes. El Gobierno boliviano no ha dado explicaciones aún.