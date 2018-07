El Salvador denuncia negligencia médica en Bolivia tras la muerte de su embajadora

La embajada de El Salvador en Bolivia considera que existe "negligencia médica" por la negativa de atención a la representante diplomática de ese país, Maddeline Vanessa Brizuela Arévalo, que falleció a causa de un derrame cerebral, tras peregrinar por unas siete clínicas de La Paz.

"Lastimosamente al inicio de su crisis sufrimos con varias situaciones de negligencia médica por parte del equipo del personal de varias clínicas y hospitales, que en su momento no pudieron atenderla y no nos quisieron abrir las puertas”, manifestó hoy Mónica Pacheco, funcionaria de esa representación diplomática.

Esta jornada el periódico Pagina Siete publicó una denuncia que señala que la fallecida diplomática tuvo que recorrer al menos siete hospitales en La Paz antes de su fallecimiento. "Fue que se solicitó el apoyo, fueron más o menos siete clínicas y no querían (atenderla), (dijeron) que no tenían espacio, que no la podían recibir", sostuvo Marta Vásquez, ministra consejera de la Embajada de El Salvador,

Al respecto, el diputado opositor Wilson Santamaría afirmó que “el Ministerio de Salud tiene que pronunciarse sobre este asunto” y también pidió “una investigación porque la denegación de auxilio está sancionada en el Código Penal”.

"Se nos ha solicitado un informe verbal y escrito para hacer saber las condiciones en las que la embajadora, en un primer momento a partir de la crisis, fue atendida, en qué circunstancias y cuáles fueron las instancias de las clínicas que le negaron la asistencia y posteriormente se va a definir otras acciones", agregó la funcionaria.

Esta jornada el Gobierno le rindió un homenaje póstumo y le entregó la Orden Libertador Simón Bolívar, en el Grado de Gran Cruz. Ayer el canciller, Fernando Huanacuni, dijo que "lamentablemente ella no ha podido recuperarse de un derrame cerebral masivo es lo que nos indican los neurocirujanos".

El incidente se registró desde el pasado viernes en la madrugada en varias clínicas y hospitales de La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo y donde también la embajada de El Salvador tiene sus oficinas. El deceso se produjo el lunes.

No se dieron detalles de qué tipo de dolencias sufría Brizuela, nacida en 1980 y licenciada en Trabajo Social. Ella asumió el cargo de embajadora en septiembre de 2016, señala EFE.