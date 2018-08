El Polígono 7 alberga la mayor cantidad de cultivos de coca en áreas saneadas

El Monitoreo de Cultivos de Coca de 2016, realizado por la Organización de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), detalla que el Polígono 7 del Territorio Indígena Parque Isiboro Sécure, alberga la mayor superficie de plantaciones en áreas saneadas con 1.233 hectáreas. Mañana (miércoles) se presentará el informe correspondiente a 2017.

Dentro de ese territorio, el cultivo de la hoja verde se incrementó en un 43 por ciento entre 2015 y 2016. Al margen de eso, también existían otras 30 hectáreas dentro del Tipnis, fuera del espacio en el que se permite la plantación del arbusto.

Ayer el cacique mayor del Conisur, Jacinto Noza, admitió la existencia de plantaciones de coca en esa región del país, a la que se negó el ingreso de la comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza.

"En Polígono 7 no le puedo dar un dato exacto (de cultivos de coca), pero no le puedo mentir, en Polígono 7, hay, existen cocales, pero no tengo el dato exacto. La producción cocalera que hay tiene sus límites", declaró a radio Panamericana.

El informe de la ONUDC, presentado la pasada gestión ya advertía que "los principales impactos negativos sobre los recursos naturales del TIPNIS provienen del avance de la frontera agrícola en la zona de colonización al Sureste del Área, de la prospección y exploración petrolera, de la explotación maderera por empresas y motosierristas, de la caza furtiva comercial o deportiva, de la pesca comercial y de la construcción de carreteras".