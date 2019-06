El PDC no se pronuncia y Piérola busca habilitarse

La renuncia de Jaime Paz Zamora era un secreto a voces que fue confirmado. Sin embargo, los dirigentes del Partido Demócrata Cristiano (PDC) se mostraron sorprendidos y postergaron referirse al tema hasta hoy. Del otro lado, la diputada Norma Piérola, que intentó ser candidata en las primarias, adelantó que pedirá al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que tome en cuenta el registro del binomio que conformó junto a Lito Aranda.

Paola Barriga, la compañera de fórmula de Paz, también dijo que no sabía de la renuncia, pero añadió que la continuidad en las elecciones con ella a la cabeza “está en consideración” de la dirigencia.

Para Piérola, esta posibilidad no está contemplada dentro de la norma electoral, a lo que cita la Ley de Organizaciones Políticas y el Reglamento de las Elecciones Generales que reconocen a los binomios como “indisolubles”.

Normas electorales

La ley 026 de Régimen Electoral, en su artículo 108, inciso III, establece que “las sustituciones por causa de renuncia podrán presentarse hasta 45 días antes del día de la elección (20 de octubre); mientras que el Reglamento Electoral dice que la organización política “elegirá a los sustitutos de los candidatos del binomio, en cumplimiento de sus estatutos”, aunque también señala que “únicamente serán sustituidos” por muerte o una enfermedad “gravísima”.

No perderían la sigla

En cuanto a la sigla, la renuncia de Paz no provocaría la pérdida de la personería jurídica del PDC. Así lo manifestó con anterioridad Virginia Choque, presidenta del TSE, quien dijo en mayo que “si alguno de ellos (binomios) decide no presentarse, el partido no pierde su personería jurídica”. Ayer, desde el TSE evitaron emitir comunicado hasta recibir una notificación de la renuncia.

La Ley de Organizaciones Políticas dispone de 11 causales para la pérdida de la personería jurídica; tales como “no concurrir de manera consecutiva a dos elecciones”, o “no haber obtenido al menos el 3% del total de votos en la última elección que participaron”. Sin embargo, no menciona la declinación a una candidatura.

Otra candidatura

Consultada, la diputada Piérola recordó que el calendario establece un periodo de sustitución de candidatos al binomio y de candidatura a senadores y diputados y supraestatales, aunque admite que no especifica sobre binomios presidenciales.

Piérola dijo que pedirán al Tribunal que reconozca los “otros binomios” que presentó su partido, y que el delegado Luis Ayllon desconoció, “siendo un dirigente recién inscrito”.

EL DEBER se contactó con Ayllon, sin embargo, él se remitió a anunciar la conferencia de hoy, y no atendió a más consultas.

Fuentes del TSE recordaron que las primarias fueron “vinculantes” también para los binomios.