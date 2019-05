El MAS se ‘unifica’ para centrarse en la campaña

Bajo la consigna de que ‘el pueblo elabore sus propuestas’, las organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) adelantaron que realizarán una serie de reuniones y ampliados en los 16 distritos urbanos de Santa Cruz de la Sierra, y las 15 provincias del departamento para empaparse de las necesidades de cada sector y plasmarlas en una agenda que presentarán en la reunión que se realizará en Cochabamba en julio.

A fines de abril, las organizaciones sociales se reunieron con el presidente Evo Morales en Santa Cruz y definieron declarar como prioridad la época de campaña electoral y dejar de lado las pugnas internas. Este es el caso de la dirección urbana del MAS, dividida en ‘dos cabezas’; por un lado el dirigente Lucio Vedia y por el otro el concejal Tito Sanjinez.

Los representantes de sectores como campesinos, bartolinas y juventudes, entre otros, impulsaron la unificación de ambas estructuras y designaron como coordinador a Hugo Salvatierra, exministro de Desarrollo Rural y Tierras y padre de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra. “Se me nombró responsable de coordinación con los distritos. Por ahora me remito a reuniones con la gente de ambos grupos (Vedia y Sanjinez) para planificar el trabajo de campaña. Reconocemos a cada organización que exista en cada distrito. No se trata de ver quién es más legal sino de reunirlos a todos”, afirmó Salvatierra.

Para los sectores sociales el punto de partida es mayo, debido a que el 27 el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentará el calendario electoral para las elecciones generales del 20 de octubre. Entre mayo y julio, las dirigencias afiliadas a la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) tienen contemplado realizar reuniones distritales y provinciales para la presentación de propuestas el 16 y 17 de julio en el congreso orgánico que se sostendrá en Chimoré, trópico de Cochabamba.

“Van a haber asambleas y ampliados en los distritos para construir las propuestas desde abajo; con juntas vecinales, comerciantes, artesanos y estudiantes. Se trata de trasladar nuestra organización a la base social. Queremos que el pueblo construya el programa de Gobierno. Tanto para la nacional como para la subnacional”, indicó Salvatierra.

Consultado sobre si coordinará también con el área rural, el exministro expresó que su prioridad son los distritos municipales. Antes, Salvatierra, quien en 2007 fue involucrado en el extravío de 276 tractores del programa ‘Mecanización del agro’, recordó que fueron recuperados y que hubo un dirigente detenido.

Por su parte, el ejecutivo de la Federación de Trabajadores Campesinos Santa Cruz, Demetrio Zeballos, anticipó que recorrerán las provincias para levantar propuestas para proyectos, que pueden ser canalizados en programas como Mi Riego, entre otros.