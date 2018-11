Las elecciones primarias de candidaturas de los binomios presidenciales moverán el tablero para los candidatos opositores que enfrentarán la dispersión del voto, mientras que el MAS, aunque menos fortalecido que en anteriores procesos, sigue aventajando a las fuerzas políticas contrarias, según advierten los analistas.

El politólogo Manfredo Bravo asegura que los votos de la oposición se irán hacia la alternativa con más posibilidad de llegar al poder, entre la que considera la de Carlos Mesa, aunque llega con muchas debilidades y una serie de acusaciones. En criterio del politólogo, Samuel Doria Medina tiene muy pocas posibilidades de crecer en el electorado, pero aún falta esperar si puede sumar la alianza con Demócratas. Entre las candidaturas individuales proyecta a Víctor Hugo Cárdenas con grandes posibilidades de crecimiento, porque, a su juicio, es el que tiene menos aspectos negativos, lo que se puede traducir en un crecimiento importante.

Bravo considera que el MAS enfrenta una etapa muy complicada por su empeño en la reelección y por los casos de corrupción, pero mantiene una estructura muy fuerte que le da posibilidades de ganar, pero no con la ventaja de antes y llegar a una segunda vuelta.

Por su parte, Helena Argirakis recuerda que desde hace tiempo la oposición intenta constituir un gran frente, pero no lo consigue porque su único punto de consenso es el rechazo al MAS. Señala que tiene más contradicciones e incompatibilidades que son difíciles de negociar.

La también politóloga señala que las fuerzas opositoras tienen vocaciones territoriales bien limitadas, que no trascienden de un área geográfica, aunque Demócratas ha logrado un poco más. “Por lo pronto, la dispersión del voto favorece al MAS”.

Considera que un elemento preponderante en los últimos años es que “el MAS se ha configurado como partido dominante en el ámbito nacional y las oposiciones han generado un sistema de frenos y contrapeso, no perforando la hegemonía del MAS en lo nacional, sino que las oposiciones han generado un sistema de equilibrio desde lo regional y desde lo territorial”.

El analista Carlos Toranzo, frente a la posibilidad de definir candidatos hasta el 28 de noviembre, señala que debe haber un compás de espera porque se pueden presentar alternativas con alianzas internas no formales. Coincide en que el MAS saca ventaja ante la falta de unidad de la oposición. “Ese es el gran capital del MAS en estos casi 13 años. Lamentablemente, la oposición no ha tenido la grandeza de unificarse y eso perjudica a la democracia”, señaló Toranzo.

De su lado, la analista Susana Seleme sostiene que no se debió aceptar elecciones primarias porque en el país no hay institucionalidad democrática ni existe Estado de derecho al no haber separación de poderes y renovación de los gobernantes. “Creo que todos hemos perdido, nadie ha ganado. Debió haber ganado el sentido de la restauración democrática del país”, insistió.