El MAS ratifica a Evo y la COB pide a otro ‘vice’

A diferencia de la oposición que no encuentra la fórmula para unificar el frente común, el MAS propone la presentación del binomio Evo-Álvaro, aunque en las últimas horas la Central Obrera Boliviana reiteró su deseo de que un maestro o un minero acompañe al presidente Morales para las elecciones generales de 2019.

En el MAS están convencidos de que el Órgano Electoral se apegará a la resolución que habilita al jefe de Estado y al vicepresidente para que se presenten para su cuarta elección consecutiva, a pesar del resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando la mayoría votó por el No a la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que contempla la reelección por una sola vez.

El diputado Édgar Montaño, del MAS, afirmó que el Tribunal Constitucional emitió un fallo el 29 de noviembre de 2017 que está vigente y que se debe respetar.

Precisamente ayer, el presidente Morales afirmó que las normas no pueden estar por encima del pueblo y que al estar sometido a las leyes a veces “no se puede hacer nada”. El mandatario hizo esa afirmación durante la entrega de una plaza en la localidad de San Javier, en Beni, según Erbol.

El domingo, desde el municipio de Vila Vila del departamento de Cochabamba, Morales aseguró que no entró al Gobierno “buscando plata”, sino para trabajar por la patria, aunque admitió que algunos miembros de su partido hacen quedar mal al MAS. “Cuando acabe de ser presidente un día, si me molesta la derecha para procesarme con cualquier motivo, seguro ustedes van a estar aportando para defenderme (...). Seguro ustedes van a estar marchando para liberar al Evo si me molestan”, manifestó.

La propuesta de la COB

Hay dos (posibles candidatos a la vicepresidencia), ambos son varones, uno del magisterio y otro minero”, afirmó el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi.

De todas maneras, será un ampliado de los trabajadores donde finalmente se definirá el nombre del candidato a la vicepresidencia, y para ese encuentro también se invitó al jefe de Estado.

El diputado del MAS, Elmar Callejas, dijo que no preocupan las alianzas de la oposición porque se cuenta con un binomio ganador. “Es un tema (las alianzas) que nos tiene sin cuidado, porque el MAS cuenta con un candidato firme porque los nueve departamentos del país han consolidado el respaldo al binomio Evo y Álvaro”, indicó.

Demócratas, sin definir

El secretario ejecutivo departamental de Demócratas, Vladimir Peña, dijo ayer que en el preacuerdo con cuatro fuerzas políticas, incluyendo a UN, de Samuel Doria Medina, se “ha privilegiado la construcción de la unidad antes que una aspiración personal o partidaria”, por lo que no se garantiza que los jefes de partidos sean los representantes opositores. “No necesariamente los candidatos tienen que salir de los partidos, acotó el dirigente de los demócratas.

Peña señaló que “no es una adhesión a una candidatura o a una persona, y ahí tenemos diferencias con otras organizaciones políticas que espero que las podamos superar”.