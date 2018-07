El MAS puede usar su ‘rodillo’ para elegir al nuevo fiscal general

Comienza otra disputa en la Asamblea Legislativa Plurinacional donde la aplastante mayoría del Movimiento Al Socialismo tendrá el sartén por el mango. El oficialismo podrá usar los más de dos tercios de representantes afines que tiene en ambas cámaras para aprobar el reglamento y la convocatoria para la selección del fiscal general del Estado.

El diputado opositor David Ramos aseguró que así será si finalmente no se logra consenso en las reuniones preparatorias. La primera de ellas no se celebró debido a que los representantes del oficialismo no asistieron. “En todo caso, nosotros queremos decir siempre sobre todas las cosas tenemos que buscar consensos. En caso de que no exista consensos en estas reuniones preparatorias a la sesión de la Asamblea, de no alcanzar acuerdos tenemos que buscar la máxima decisión en la sesión plenaria. No podemos zafarnos del reglamento, de la conducta, de la línea y disciplina que rige en este caso con alta responsabilidad”, dijo el legislador opositor, citado por ANF.

Las bancadas opositoras de Unidad Demócrata y el Partido Demócrata Cristiano fueron convocadas ayer para iniciar el proceso de diálogo y concertación sobre las bases para la selección del fiscal, sin embargo la cita se frustró por inasistencia del oficialismo a la reunión. Los opositores esperaron en vano hasta las 17:00.

Por su parte, el senador oficialista Milton Barón anunció que este domingo se lanzará la convocatoria para elegir al reemplazante de Ramiro Guerrero. Según el chuquisaqueño, hoy la comisión mixta de justicia tratará el informe del reglamento para luego publicar la convocatoria en un medio nacional.

Sin embargo, ese calendario fue estipulado antes del ‘faltazo’ de la bancada oficialista a la reunión de coordinación. Ahora, los asambleístas opositores temen que el oficialismo no busque consensos y apruebe el reglamento sin tomar en cuenta a las minorías.

Hasta el momento, se sabe que los postulantes al máximo cargo del Ministerio Público tendrán 21 días para presentar sus candidaturas y que se tiene la intención de que las universidades públicas participen en la preselección a través del nombramiento de tres representantes.

Guerrero asumió el cargo hace seis años en medio de una fuerte polémica, ya que había sido asambleísta constituyente por el Movimiento Al Socialismo. Ahora no se descarta que pueda ir por la reelección. Barón, que es primer senador por Chuquisaca, no quiso adelantar criterio al respecto.

El año pasado, tensiones y sospechas similares se vivieron en la selección de candidatos al Órgano Judicial. Pese a la participación de las universidades, el proceso fue duramente criticado por la oposición, que tildó a los candidatos de masistas, ya que la mayoría había sido funcionario público en esta gestión.