El MAS no descarta ir con más de un binomio

Las primarias tendrán un costo de Bs 27 millones. La oposición lo considera un gasto insulso porque el MAS y otros partidos y alianzas presentarán solo un binomio y así no se justifica llevar a los militantes a las urnas. La observación incomodó al oficialismo y salió con dos respuestas. La presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, sorprendió y abrió la posibilidad de que el binomio Evo-Álvaro no sea el único en su partido, mientras que otros asambleístas aseguraron que las “enseñanzas” que dejará este proceso nuevo en la democracia justifica la inversión.

El tema se planteó durante el debate en la Cámara Baja de la ley corta que busca llenar las acefalías en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El diputado de UD, Wilson Santamaría recordó que la oposición sugirió que se complemente el artículo 29 de la ley de Organizaciones Políticas, que señala que para participar en la elección presidencial, los partidos políticos o alianzas elegirán a su binomio en un proceso electoral simultáneo convocado por el TSE.

“Nosotros propusimos que se especifique, en esa redacción, que sean dos binomios o más los que se presenten para que se genere competencia, y solo en ese caso ese partido o alianza active las primarias internas. Pero no nos escucharon, y está claro que lo que vamos a tener es una ratificación de caudillos”.

Luego desafió al oficialismo: “Quiero ver que en el MAS alguien se anime a enfrentar a Evo Morales. Eso no ocurrirá, por eso los Bs 27 millones son un gasto innecesario”.

Una vez más, la presidenta Montaño respondió con vehemencia a los opositores: “Yo no sé si la oposición tiene el don de la adivinación, o hablan por ellos mismos”, aseveró y recalcó que falta un mes para que las agrupaciones presenten sus candidaturas ante el órgano electoral. Confesó que ella “no tiene ningún don de adivinación. Yo no sé si el FRI, UN, Demócratas inscribirán uno solo, o quieren abrir el paraguas antes de que llueva, pero que no hablen por todos”. Insistió en que hacer un análisis anticipado, futurista, no corresponde ahora.

La senadora Adriana Salvatierra recalcó que hay países que enviaron una sola candidatura a las primarias, y que la construcción del nuevo mecanismo de las primarias es un proceso. “Esta es una primera experiencia, que luego podrá ajustarse, profundizarse y perfeccionarse. Debemos estar abiertos a eso”.

Admitió que la visión de que sea innecesario, “posiblemente, pero damos pasos firmes, sólidos y que garanticen que ese será el sentido a través del cual se democratice la toma de decisiones de los partidos”, dijo.

Un criterio similar expresó el senador Erwin Rivero, pero en su caso el legislador beniano justificó que “si bien es cierto que se invierten Bs 27 millones en este proceso, debemos tomar en cuenta que el proceso de enseñanza que nos dejará este proceso nuevo en la democracia es una buena inversión”, indicó.