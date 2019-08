El MAS mueve gigantesca logística para proclamar dupla Evo-Álvaro

El MAS instalará hoy en Santa Cruz el mayor acto de campaña que jamás se ha visto en el país. La dirigencia del partido oficialista anunció que la concentración será superior a la celebrada el 18 de mayo en Chimoré y se esmeraron para lograrlo.

Para la proclamación de Evo y Álvaro en el Cambódromo fueron contratados 100 artistas, ocho grupos musicales, de los cuales uno llegará de Argentina, 2.500 agentes de seguridad, un helicóptero, cuatro drones de vigilancia policial, cuatro carros bomberos y dos gigantescas tarimas.

Así lo refleja un documento que hicieron llegar fuentes del MAS a EL DEBER. De acuerdo a la información a la que se tuvo acceso, para garantizar que el espectáculo de campaña se difunda para el país y el mundo, la estatal Bolivia TV y la red de emisoras Patria Nueva estarán a cargo de la señal que será reforzada con radio Santa Cruz.

El acto, que se instalará a partir del mediodía, también podrá ser transmitido vía internet por Entel, que colocará, al menos, seis unidades móviles en la zona del Cambódromo, informaron los organizadores del acto proselitista.

En el Cambódromo

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso EL DEBER, en el Cambódromo habrá dos escenarios principales para las autoridades, invitados y artistas. Se dispondrá de un sistema de sonido con capacidad de 380.000 watts de salida, se colocarán 32 torres de sonido y 25 pantallas led; además se tendrá la participación de 100 artistas nacionales e internacionales en el escenario.

En cuanto a la atención de emergencias, seguridad física y tránsito, habrá cinco ambulancias, cuatro carros bomberos y se movilizará a 2.500 efectivos de seguridad física y de tránsito.

También instalarán agua potable, habrá dos cisternas adicionales e instalarán más de 55 baños móviles con disolventes químicos. Sobre los grupos musicales que amenizarán el evento, se anuncia por ejemplo a la Orquesta Sonora Bolivia, grupos y danzas culturales locales y nacionales, orquesta La Propuesta, Milenium, Aguanile, A banda Sombra, Bajo Xero, Grupo Internacional Los Fatales y la Orquesta Veracruz, entre otros.

El costo

Los gastos que demandará la gigantesca logística para la proclamación del binomio oficialista es uno de los secretos que evitan revelar en el MAS. Los voceros del partido afirman que será financiada con los aportes económicos de las autoridades y la militancia.

En ese marco, el diputado cruceño y candidato a un escaño plurinacional, Édgar Montaño, afirmó que cada sector hace un aporte económico para ayudar a financiar la concentración.

Explicó que, por ejemplo, él está colaborando con Bs 6.500 para financiar el evento, y afirmó que hay aportes superiores a ese monto que llegan de autoridades políticas y de sectores sociales.

“Nadie obliga a nadie, el MAS se financia con los aportes voluntarios de su militancia”, dijo Montaño y que en el caso de los grupos musicales, según él, mucho de los artistas se ofrecieron para amenizar la concentración de forma gratuita.

Además, explicó que en la mayoría de las concentraciones que hace el MAS en todo el país, la militancia que viaja de otras regiones duerme en los buses o micros que son contratados para el traslado, es decir, no se paga hospedaje.

Ese criterio es compartido por el aspirante a diputado por la C-46, Alpacino Mojica, que aseguró que el grupo denominado Los Azules del Oriente aportó para comprar más de 600 poleras para regalar a la militancia que asista a la proclamación y están haciendo aportes económicos para pagar el combustible de los microbuses que llegarán de los barrios de la circunscripción 46 con simpatizantes masistas.

Observan los gastos

Sin embargo, la justificación que hacen desde el interior del masismo no convence a sectores de la oposición y a exproductores de espectáculos. Gary Prado, exproductor de espectáculos, explicó que haciendo un cálculo rápido de los recursos que demanda la contratación de un grupo musical nacional asciende a $us 2.000, cada uno, y aparte de eso, está el costo económico para levantar las estructuras de los dos escenarios, luces, sonido, iluminación que supera según Prado, los $us 100.000.

“El MÁS se caracteriza por un dispendioso uso de recursos financieros para sus actos proselitistas. Nunca explicaron el origen de los fondos. Adicionalmente a esa millonaria inversión está el uso de recursos públicos indirectos: Policía, bomberos, ambulancias, militares, drones y helicópteros”, opinó Prado, que cuestionó que se obligue a los funcionarios públicos a asistir a esa concentración.

Por su lado, el coordinador nacional de la alianza Bolivia Dice No, Vladimir Peña, cuestionó al MAS por la “ostentación de la concentración, por la utilización de los bienes del Estado con fines electorales y la falta de transparencia de la dirigencia del partido, en cuanto la información de los recursos que disponen para encarar la campaña proselitista para los comicios del 20 de octubre.

En criterio de Peña, la cúpula masista anunció que el presupuesto de ese partido es de Bs 2 millones, pero en las concentraciones que realiza, como la que hubo en mayo en el trópico de Cochabamba, se evidencian eventos millonarios que superan el presupuesto.

Según Peña, la población boliviana espera que los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) soliciten un informe sobre las fuentes de financiamientos de la campaña del MAS y que sancione por utilizar los bienes pú- blicos en actos partidarios.