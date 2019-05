El MAS moviliza a sus bases para mostrar fuerza desde Chimoré

Los sectores afines al Movimiento Al Socialismo aceleran los preparativos para el arranque oficial de la campaña desde Chimoré, el 18 de mayo, luego de la convocatoria que hizo el presidente Evo Morales. Los partidos opositores también afinan su agenda electoral, aunque de momento no contemplan movilizaciones masivas.

Esta organización surgió luego de que Evo Morales, en un acto de entrega de un establecimiento educativo en el municipio de Entre Ríos, invitó a participar de la concentración del Movimiento Al Socialismo (MAS) prevista en Chimoré.

“No creo que haya en el futuro otra concentración como la que estamos preparando en Chimoré, va a ser inédito e histórico, incluso para algunas regiones envidiable”, prometió el primer mandatario en el acto de la unidad educativa Ernesto ‘Che’ Guevara. El segundo hombre al mando del MAS, Gerardo García, confirmó que se prevé la participación de 18 organizaciones nacionales, departamentales y provinciales.

El evento pretende demostrar el poder de convocatoria del presidente en el trópico cochabambino. “La concentración será en el Aeropuerto Internacional de Chimoré, porque no hay otro edificio que pueda albergar a la gran movilización”, dijo García. El ejecutivo nacional de la Confederación de Interculturales, Henry Nina, aseguró su participación a la cita proselitista.

“Ya se emitió un instructivo a todos los afiliados y federaciones departamentales que son parte de la organización para el 18 de mayo” con la convocatoria al evento a escala nacional. Nina proyectó que se tiene previsto superar los 100.000 asistentes en el trópico cochabambino.

Por su lado, Secundina Flores, ejecutiva nacional de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, ratificó su asistencia al evento.

“Nosotras, como fundadoras del instrumento político del proceso de cambio, seremos las primeras en participar para apoyar al compañero presidente Evo Morales, todas nuestras federaciones departamentales y regionales ya están convocadas al evento”. De la misma manera, Jacinto Herrera, ejecutivo nacional de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, confirmó su participación y la de sus bases, y señaló que cada federación está coordinando a escala departamental los detalles, para garantizar su presencia en el masivo encuentro.

Crítica

Todos sus contendientes políticos en las justas electorales de octubre critican a Evo Morales, porque, según señalan, usa recursos estatales y aprovecha actos oficiales con fines proselitistas.

“El MAS no necesita iniciar su campaña, el oficialismo no está gobernando, está haciendo campaña; lo sucedido en Cochabamba ejemplifica el manoseo de los recursos públicos por parte del Gobierno”, señaló el candidato presidencial de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Víctor Hugo Cárdenas. Cárdenas afirmó que no iniciará oficialmente su campaña, mientras el binomio Evo Morales-Álvaro García Linera no sea apartado del proceso electoral y no se cambie la administración del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Por su parte José Antonio Quiroga, vocero de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), dice que llama la atención el hecho de que oficialistas hayan elegido para su proclamación un lugar que está siendo investigado por los nexos entre la Policía y el narcotráfico.

“Están mezcladas las funciones de jefe de Estado y candidato del MAS, se utiliza todo el aparato estatal, la comunicación gubernamental para una labor proselitista, y esto debería ser sancionado por el TSE”, remarcó Quiroga. Para Virginio Lema, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), “Evo Morales está haciendo política con la plata de los bolivianos hace más de 10 años; eso ya no es novedad”.

El Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL) percibe que la actitud del actual Gobierno corresponde a un continuo irrespeto de las leyes, de la Constitución Política del Estado y al abuso de poder y de recursos del Estado, apuntó su candidata presidencial, Ruth Nina.

Seguidores del MAS minimizaron las críticas e indicaron que corresponden al momento electoral que atraviesa el país. “El hermano Evo Morales, como cualquier otro candidato, tiene el derecho de hacer campaña y convocar a los eventos proselitistas que crea conveniente”, dijo el ejecutivo de la Confederación de Interculturales, Henry Nina.