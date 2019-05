El MAS instruye a sus 260 legisladores abrir cuentas en redes para hacer campaña

El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) de La Paz, Sergio Choque, informó este martes que se ratificó la instrucción de que todos los legisladores del partido de gobierno deben contar con cuentas en distintas redes sociales para apoyar en la campaña electoral para los comicios presidenciales de octubre próximo.

"Los 260 diputados tenemos que tener abiertas nuestras cuentas en todas las redes que existen para que, a partir de ello, podamos socializar todo lo que ha venido haciendo el presidente Evo Morales. Eso debemos hacerlo a través de estas redes sociales", manifestó Choque en contacto con la prensa.

Según Choque, este mandato no fue emitido recientemente, sino que ya era de conocimiento de sus colegas con anterioridad y que durante la reunión que tuvieron esta jornada entre los legisladores del MAS, ministros de Estado y el presidente Morales, terminó por ratificarse.

La mayoría tiene cuentas

Explicó que durante el encuentro se evaluó qué porcentaje de los asistentes contaba con cuentas en Facebook, WhatsApp, Twitter e Instagram, y que el resultado fue que la mayor parte de los legisladores si cumplió con el pedido.

"Hemos visto que la mayoría ya tenemos. Otros por la falta de conocimiento del manejo tecnológico no lo ha hecho, pero ya seguramente lo van a hacer en los próximos días", refirió.

Finalmente, el jefe de bancada del MAS aseguró que "no habrá sanciones" contra los legisladores que no cumplan con el pedido. Sin embargo, resaltó que "es un compromiso con el proceso de cambio" y porque "ya no solo se hace campaña pintando paredes".

"Tenemos entendido que ya no se hace campaña pintando paredes, sino se tiene que hacer un trabajo en las redes sociales", agregó.

Salvatierra: No todo debe ser redes sociales

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, opina que las redes sociales son importantes, pero no fundamentales para la campaña electoral de los partidos políticos porque debe priorizarse "el contacto con la gente".

"Nosotros (como MAS) tenemos presencia territorial importante que nos permiten tener conexiones de proximidad con las personas", aseguró Salvatierra a la prensa.

