El MAS dice que primará meritocracia en elección del fiscal general

El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, garantizó hoy que la meritocracia primará en la elección del nuevo fiscal general del Estado, proceso que iniciará en agosto próximo con la aprobación del reglamento y la convocatoria.

"Serán criterios eminentemente meritocráticos, esperamos que el sistema universitario también participe en la selección, eso está en una etapa de acercamiento y los criterios que se utilizaron antes, de formación académica, personas que tengan una fuerte especialidad en el tema penal, el tema de una trayectoria impecable, intachable, personas que tengan solvencia moral, que no tengan antecedentes de violencia, que tengan experiencia", aseveró el titular en conferencia de prensa.

Conoce más:

El actual titular del Ministerio Público, Ramiro Guerrero, fue electo en 2012 por 105 votos de diputados y senadores, tras un proceso de preselección con varias polémicas. Su mandato concluye en octubre de esta gestión y ya se piensa en su sucesor.

"Se tomará en cuenta la no militancia, la persona que aspire a ocupar este espacio no tendrá que tener una militancia política, no tendrá que haber sido candidato o aspirante a algún puesto", acotó Gonzales.

Lea también:

Acotó que "ya tenemos trabajando nuestra comisión mixta de Justicia Plural, ellos tienen la tarea de trabajar una propuesta de reglamento para la elección del fiscal y una propuesta de convocatoria a este proceso. Tenemos previsto para la primera semana de agosto llevar adelante una sesión en la que se discutirá ese proyecto y a partir de ese momento comenzarán a correr los plazos".

Concluyó indicando que "tenemos previsto que los primeros días de octubre ya debiera estar seleccionado el fiscal y estimamos que a la primera semana de octubre ya deberíamos tener el nombre de quien sucederá a Ramiro Guerrero".