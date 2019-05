El MAS dice que Almagro no se contradice y que la repostulación es legítima

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, señaló este martes que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, no incurre en ninguna contradicción al ratificar en Argentina que la reelección no es un derecho humano, tras afirmar en Bolivia que dejar fuera de la contienda electoral a Evo Morales sería "absolutamente discriminatorio".

"Esa afirmación no contradice, lo que ha dicho en Argentina, que en su percepción no es un derecho humano la reelección, pero hay una diferencia sustancial en sentido de que la reelección del presidente no solamente está legitimada sino legalizada por una sentencia constitucional, está absolutamente clara la posición de Almagro", dijo la autoridad del MAS.

Ayer, durante su estadía en Buenos Aires, el representante aseguró que no cambió su posición y que la reelección no es un derecho humano, pero aclaró que en este momento carece de algún instrumento legal para oponerse a la sentencia del Tribunal Constitucional boliviano que permite la reelección indefinida.

Declaraciones del presidente de Diputados:

"Mi posición sigue siendo la misma: la reelección no es un derecho humano, pero no tengo ningún instrumento institucional para oponerme a un dictamen, a un fallo de la Corte Suprema boliviana (en este caso Tribunal Constitucional) al respecto porque además el sistema americano nunca dijo nada al respecto", dijo.

Ante sus posturas, el expresidente Jorge Quiroga anunció que viajara a Colombia para presentar la opinión consultiva y las firmas recogidas por la sociedad civil contra la repostulación del binomio oficialista Evo-Álvaro.

“Enviamos cartas, aquí está la opinión consultiva tiene este documento (Almagro) desde fines del año pasado él podía haber gestionado que la CIDH envié esto a la Corte de San José, pecado de omisión. No lo hizo, bueno como él no lo va hacer, estoy yendo mañana a Colombia”, sostuvo en entrevista con radio Fides.

