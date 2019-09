El MAS descarta que los incendios tengan un costo político

El Movimiento Al Socialismo (MAS) confía en que la popularidad y el apoyo a su binomio presidencial continuará pese a la emergencia por los incendios forestales que azotan desde hace dos meses a varios municipios de la Chiquitania.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, considera que no habrá un costo político para el partido oficialista en las urnas el 20 de octubre.

"Hacemos gestión pública sin hacer cálculo político electoral. No jugamos con los sentimientos ciudadanos, si tenemos que tomar un posicionamiento muy claro ante una demanda social inflacionada, lo hacemos, no importa si estamos en coyuntura electoral o no", indicó en entrevista con Unitel.

A pesar de los esfuerzos realizados en distintos frentes, los incendios no pueden ser apagados en su totalidad en la Chiquitania y varios son los sectores e instituciones que solicitan al Gobierno declare desastre nacional para permitir una ayuda internacional más ágil, decisión que ha sido descartada por las autoridades nacionales.

Romero cree que no se debe politizar este tema y que muestra de ello es que se está trabajando en las tareas de emergencia como un tema prioritario a escala nacional y que se actúa tal y como se lo hizo en 2008 cuando sucedieron las inundaciones en el departamento de Beni.

"No es una emergencia o situación crítica, que responde a un contexto, (la que) va a modificar el escenario político, no hay una fuerza política que apropie o pueda beneficiarse con estos incendios, ni tampoco el MAS será afectado"; concluyó.

También puedes leer: