El MAS ataca a Mesa por elegir a Pedraza como su acompañante de fórmula

El Movimiento Al Socialismo (MAS) considera que el expresidente Carlos Mesa solo busca a sus "amiguitos" para hacer política e intentar ganarle al presidente Evo Morales. Consideran un error el que eligiera a Gustavo Pedraza como su acompañante de fórmula de cara a las eleciones primarias.

"Carlos Mesa lo ha demostrado siempre y lo vuelve a repetir, solo gobierna con amiguitos y se olvida de los sectores históricamente invisibilizados en el país; a diferencia del MAS que es la antítesis de estos partidos políticos", afirmó el diputado Víctor Borda.

Mientras que la titular de la Cámara Baja, Gabriela Montaño, no observó ninguna novedad en la presentación que realizó el candidato de Comunidad Ciudadana en Santa Cruz. "Es un binomio que sigue mostrando a políticos del pasado, el señor Pedraza es un político de la misma tanda que el señor Mesa. No encuentro ninguna novedad en eso, son políticos del pasado y creo que lo que han prometido, dar nuevos políticos, no lo están cumpliendo, son políticos viejos, no por la edad sino porque vienen del pasado".

A su turno, el jefe de bancada del oficialismo, David Ramos, consideró que "la oposición en todo este tiempo no ha tenido la capacidad de presentar una propuesta con proyecto. Hoy hace ejercicios de improvisación, conforma alianzas frágiles a la cabeza de los mismos líderes emblemáticos de hace 30 años atrás".

Desde la oposición, la asambleísta departamental Claudia Bravo, saludó la alternativa porque se enmarca en la democracia y Rafael Quispe, asambleísta opositor, tildó como "binomio del fracaso" a los candidatos, debido a que a su juicio no representan a la población indígena.