El MAS apunta a congelar la ley de partidos y busca norma propia

Los tiempos políticos y el año preelectoral que vive el país hacen inviable el tratamiento de una nueva ley de partidos, tal como propone el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y lo mejor es esperar hasta después de las elecciones de 2019. Esa es la decisión que asumieron los movimientos sociales que aglutina el MAS y la propia dirigencia política, informó ayer el vicepresidente de esta fuerza, Gerardo García.

“Las organizaciones sociales hemos decidido ver más a fondo esta ley, no se ha bajado aún a las bases, hemos hecho algunos seminarios políticos para conocer las propuestas, pero no se ha avanzado nada; al menos no estamos viendo nada, hay observaciones, claro, pero por eso no sabemos hasta cuándo se puede tratar”, dijo el segundo hombre del MAS.

El 14 de junio el TSE presentó y remitió a la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley de partidos, que introduce cambios a la actual norma, como la realización de elecciones primarias para definir binomios; el financiamiento público de los partidos políticos o las nuevas reglas para el registro de partidos nuevos.

Pero el MAS, que ya tiene en sus manos esta propuesta, considera que la mejor certidumbre que se le puede dar al sistema político es encarar los comicios del año venidero con las reglas de la actual Ley de Partidos.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que de tratarse esta propuesta debe ser antes de fin de año para evitar conflictos a los mismos partidos y añadió que la dimensión del MAS y la conjunción de fuerzas regionales y gremiales que logró, la ponen en ventaja frente a cualquier otra fuerza porque tienen la capacidad de definir todo.



El diputado Víctor Borda dijo que ellos tienen el número suficiente para aprobar esta norma, pero que precisamente el periodo preelectoral que ya vive el país puede invisibilizar los esfuerzos y contaminar el debate que debe tener esta ley, y por eso dijo que lo aconsejable sería diferir su tratamiento hasta después de las elecciones de 2019.



La ejecutiva de las mujeres campesinas, Segundina Flores, afirmó que para ellos lo más importante es trabajar en la repostulación de Evo Morales y no tienen en sus planes tratar esta propuesta.



Con similares criterios, el ejecutivo de los campesinos, Jacinto Herrera, también descartó impulsar esta propuesta en el Parlamento, porque afirmó que ellos tienen otros temas pendientes antes de resolver este tema, que es partidario.



Los opositores afirman que el MAS es una fuerza que no tiene estructura y que todo depende de un caudillo como es Evo Morales. El diputado

Amilcar Barral dijo que los masistas no pueden elegir a otra persona que no sea Morales y lo mismo pasa con el vicepresidente, por tanto dijo que es el partido que menos puede hablar de democratización interna. Dado el número de la bancada del oficialismo, los opositores solo pueden esperar una iniciativa oficialista.



Las propuestas



La dirigencia masista afirmó que ellos deben revisar la propuesta que lanzó el TSE para esbozar sus propias ideas y Gerardo García dijo que no conocen este documento y después de recibir la información de sus delegados ellos definirán si se lanza una propia propuesta o se suman al documento del ente electoral.



El ministro Romero manifestó que ellos rechazan, en primera instancia, el financiamiento público que plantea el TSE y dijo que de aprobarse este mecanismo debe ser el Gobierno el que abra una nueva línea de financiamiento desde el Tesoro General de la Nación (TGN), porque el MAS ya definió el destino del dinero.

Los detalles

Reuniones internas

Gerardo García dijo que se debe realizar encuentros internos para concertar una sola norma y por eso es necesario esperar.



Primarias

Romero dijo que en este momento el MAS ya aplica la elección primaria de sus candidatos.

Las diferencias

Romero dijo que la dimensión del MAS ocasiona “a veces” las diferencias internas, que deben ser zanjadas con debates internos.



En la asamblea

El TSE remitió el 14 de junio el anteproyecto de ley de organizaciones políticas a la Asamblea.