El MAS alista a delegados y cuatro frentes opositores llaman a no votar

A cinco días de las elecciones primarias en Bolivia, el MAS y el MTS, por separado, preparan a los delegados que desplazarán en todo el país para que observen el sufragio, mientras que las alianzas Bolivia dijo No y Comunidad Ciudadana y los partidos políticos como UCS y el PDC llaman a sus militancias a no participar de los comicios como una muestra de repudio y de rechazo a la habilitación de las candidaturas de Evo Morales y Álvaro García Linera.

En ese marco, por ejemplo, el MAS en Santa Cruz desplazará a 4.000 delegados de mesa para controlar la votación del domingo, anunció el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y adelantó que en esta urbe se instalará un centro de cómputo para obtener un escrutinio de los resultados de los comicios primarios.

Por su lado, la dirigencia de la alianza Bolivia dijo No y los candidatos presidenciales de UCS, Víctor Hugo Cárdenas, y Jaime Paz Zamora, del PDC, anunciaron que solo harán una votación simbólica, es decir, no desplazarán a delegados políticos a los recintos de votación.

En el caso de la alianza Bolivia dijo No, que promueve al binomio Óscar Ortiz-Edwin Rodríguez, espera que su militancia tome el consejo que dio la cúpula de Demócratas y no asistan a los recintos a votar.

"Confiamos en que una gran mayoría de nuestros militantes tomarán nuestro consejo y no irán a los colegios electorales, seguramente una minoría irá a votar, nuestra obligación es acompañarlos", dijo el dirigente de Demócratas, Vladimir Peña, y aseguró que ese bloque tiene 300.000 militantes habilitados.

La alianza Comunidad Ciudadana, que respalda al binomio Carlos Mesa-Gustavo Pedraza, actuará de manera similar. Según Pedraza, ese bloque no movilizará delegados y su participación en las primarias será simbólica.

Por su lado, el aspirante presidencial del PDC, Jaime Paz Zamora, aseguró que él no votará el domingo, pues se acordó con los demás frentes opositores no participar de estos comicios, por ello solo la dirigencia de ese partido participará de manera simbólica porque no están de acuerdo con las primarias. “Yo me quedaré en casita el domingo y gozaré de buena salud”, afirmó en tono irónico el expresidente de Bolivia.

En esa misma línea, UCS, que promueve la dupla Víctor Hugo Cárdenas-Humberto Peinado, también optó por no desplazar a delegados políticos y hacer un acto simbólico en la jornada del domingo, por ello, solo habilitarán dos mesas de votación, una en la ciudad de Cochabamba y otra en Sucre, pero en ninguno de esos lugares tendrá el voto de los aspirantes a gobernantes.

En contrapartida, la militancia del MTS tendrá una participación activa el domingo. Así lo anunció el candidato presidencial de ese frente, Félix Patzi, que afirmó que en todo el país desplazará a 4.000 delegados de mesa para que controlen la votación.

Evo arremete desde Tarija

Desde la capital chapaca, el mandatario Evo Morales convocó al pueblo boliviano a dar un “mazazo” a la derecha en las primarias, cuya jornada vivirá al interior de cada partido para mostrar su fortaleza y dar el apoyo a sus candidatos rumbo a los comicios generales de octubre.

“Este es un calentamiento rumbo a las elecciones nacionales, estamos frente a las primarias, primera vez en la historia de Bolivia; con esta clase de concentraciones seguro que en las primarias será un mazazo a la derecha”, remarcó en una proclamación del binomio Evo-Álvaro en el coliseo Guadalquivir de Tarija.