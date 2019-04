El Gobierno, a través del ministro de Comunicación, Manuel Canelas, prometió cambiar la Ley de Organizaciones Políticas, que obliga a los medios a difundir propaganda gratuita para dar a conocer los programas de los partidos políticos. Sin embargo, no se anulará esta obligación, solo se reducirá.

La autoridad, en un contacto con este medio, explicó que en reuniones con el directorio de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), y en conversaciones con directores de medios y con periodistas, aceptó elaborar un proyecto de ley en el que se propondrán modificaciones a 13 leyes, entre las que se encuentra la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), que instruyen a los medios la difusión o publicación de propaganda gratuita.

Los medios han reportado por este tema millonarias pérdidas en sus ingresos, que incluso han generado crisis que llevaron a despidos de personal.

La LOP, en su artículo 74 numeral II, establece que, en periodos electorales, los medios audiovisuales e impresos deberán ceder, gratuita y obligatoriamente al TSE la misma cantidad de espacio y tiempo que éste les contrate para la implementación del fortalecimiento público.

En el parágrafo previo, la norma señala que esas franjas o espacios se destinarán a las candidaturas y ofertas programáticas, que serán distribuidas mediante la combinación de criterios de igualdad y de proporcionalidad entre las organizaciones políticas participantes en el proceso electoral.

El presidente de la ANP, Marco Antonio Dipp, comentó que, entre las 13 leyes observadas, “seguramente la de Organizaciones Políticas es la que incluye la mayor aberración que hemos conocido. Se nos quiere obligar literalmente a publicitar gratuitamente las campañas de los partidos políticos, lo cual creo que no es desde ningún punto de vista posible, ni viable, y no tiene parangón. Me imagino que el Ministerio de Comunicación estudia también la posibilidad, a través de la norma legal, esta disposición”.

Sin embargo, con respecto al tema específico de la LOP, el ministro Canelas señaló que no ve nada anómalo.

Advirtió que en las legislaciones de otros países se registran franjas obligatorias de publicidad. “No es muy raro que los medios participen de algún modo en las campañas electorales y hay muchos en los que ese tema es cubierto por el órgano electoral. Hay también fórmulas mixtas”.

Manifestó que los consultores que redactaron la norma no se la inventaron. Mencionó a Carlos Hugo Molina, Adolfo Mendoza, quienes formaron parte del equipo de redacción. “Toda esta gente que además sabe de la materia buscó obviamente legislación comparada, donde los medios y el Órgano Electoral colaboren en que la gente conozca mejor las propuestas de los partidos”.

Aunque advirtió que, en principio, no le parece mal, informó que lo que “sí podemos hacer es matizar y rebajar algunas cuestiones que pueden ser perjudiciales económicamente si son de una envergadura muy notable para los medios. Pero insisto, sí creo que no es algo extraño y es positivo que los medios y el TSE tengan un acuerdo con las organizaciones políticas para hacer llegar a más gente la información de los partidos.

Antonio Costas, vocal del Tribunal Supremo Electoral, aseguró que es prematuro hablar de este tema, porque vendrá una reglamentación que se conocerá en mayo, poco antes de que se emita la convocatoria a las elecciones presidenciales de octubre. “Estamos trabajando en ella”, manifestó a este medio.

En la última década, el gobierno de Evo Morales aprobó a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional estas 12 leyes y un decreto supremo mediante los cuales los medios deben difundir publicidad gratuita, lo que efectivamente les causó pérdidas económicas millonarias de un 30% de sus ingresos advirtió el año pasado la ANP.