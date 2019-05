El Gobierno dice que aún no definió apoyo a Almagro y Mesa lo critica

El Gobierno aún no ha decidido si votará por el uruguayo Luis Almagro para que sea reelegido como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), informó el canciller Diego Pary. Mientras, el candidato presidencial Carlos Mesa (CC) criticó la actitud de Almagro, “porque declara en función al lugar en el que está.

Cuando está al lado del presidente Morales, no sé porque está asustado cerca o porque le tiene gran simpatía, dice que sería discriminatorio que no pueda participar en la elección, contradiciendo lo que fue su declaración anterior. Llega a Argentina y dice que la reelección no es un derecho”. Mesa reiteró que tiene la impresión que en Bolivia el viernes se reunieron dos candidatos desesperados de ser reelegidos, “uno a presidente por cuarta vez y otro a secretario general por segunda”.

El canciller Diego Pary, consultado ayer, señaló que “es un tema que no lo hemos conversado (la reelección de Almagro), es un tema que no ha tomado todavía una decisión el Estado Plurinacional”, aseveró. La visita de Almagro a Chile y su posición acerca de la situación política en Bolivia generó sorpresa por los enredos en los que incurrió, señaló el portal de El Mercurio de Chile.

El secretario habló sobre los grandes defectos de la región en la actualidad, subrayando entre ellos la corrupción, la desigualdad y la estabilidad democrática. Al referirse a Evo Morales y las elecciones generales 2019 en Bolivia, Almagro volvió a dar un giro y entonces ratificó que el mandatario tiene el mismo derecho a repostularse, justificando lo que pasó con Óscar Arias, en Costa Rica; Daniel Ortega, en Nicaragua, y Juan Orlando Hernández, en Honduras. Sin embargo, sus explicaciones no fueron bien evaluadas en ese país. Mesa recalcó que es muy difícil tener un comentario concreto “cuando se está ante una persona que tiene una posición un día y otra muy diferente luego