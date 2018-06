El Gobierno defiende al cardenal y dice que ‘lo discriminan por indio’

El Gobierno salió en defensa del cardenal Toribio Ticona y manifestó que sufre de discriminación “por ser indio”, tras una polémica que surgió por la supuesta venta de un terreno de la Iglesia a una mujer que se presentaba incluso como su ‘esposa’.

El viceministro de descolonización, Félix Cárdenas, se refirió ayer al hecho, observó que hay discriminación en contra del cardenal Ticona y apuntó a los jerarcas de la Iglesia católica. Ninguna autoridad eclesial quiso referirse a estas declaraciones, aunque se conoció que hoy habrá una conferencia del monseñor Ricardo Centellas sobre temas de la Pastoral Social y se espera que hable del cardenal.

Este medio intentó conversar con autoridades eclesiales como Jesús Juárez o Aurelio Pesoa pero no contestaron sus celulares. Tampoco se consiguió respuesta de la dirección de Comunicación de la Conferencia Episcopal.

En la minuta de transferencia y Formulario 502 de la Oficina de Derechos Reales de Uncía, Potosí, se lee que el cardenal Ticona habría vendido de forma particular un terreno de 1.717 metros cuadrados ubicado en Llallagua, propiedad del Obispado de Potosí, a Leonor R.G., de quien se supo que se presentaba como su ‘esposa’.

El espacio, que era propiedad de Emilio Rocha y Gladys Olivio de Rocha fue, según ese documento, “transferido en calidad de venta real, enajenación perpetua y definitiva a favor del Obispado de Potosí, representado por el obispo auxiliar Toribio Porco Ticona”, quien se identifica como “representante del Obispado de Potosí con capacidad jurídica plena” y complementa en el texto: “Doy en calidad de venta y enajenación perpetua dicho lote de terreno a favor de la señora Leonor R.G., en la suma libremente convenida de 8.000 bolivianos, suma de dinero que declaro recibir al momento de la firma del presente documento”, señala una cláusula de la minuta que tiene las firmas del vendedor, de la compradora y del notario.



En primera instancia, el viceministro Cárdenas observó: “A qué persona se le persigue por vender un terreno, de una u otra forma. Además, ¿por qué le cuestionan el hecho de tener pareja?, nosotros tenemos denuncias de muchos curas que tienen pareja. Que tienen hijos, de pedófilos, y siempre hemos mantenido este tema en reserva, de forma muy delicada hasta avanzar en la investigación”, declaró a la red Gigavisión.

Pero apuntó a los jerarcas de la Iglesia católica y lamentó que “sin ningún cuidado ni respetando la jerarquía que tiene nuestro hermano, cometen actitudes de discriminación en su contra con mucha saña, solo por el hecho de ser indio. Así entendemos nosotros, no importa si es legal o ilegal, eso corresponde a otra instancia, Ministerio Público seguramente. Recalcó que por la forma de hacerlo, “despiadadamente y con saña, es lo mismo que siempre hemos vivido por el único pecado de ser indios”.



Sus declaraciones coinciden con lo que la semana pasada dijo el obispo emérito: "Como soy de origen campesino, indio, no aceptan así nomás, quieren siempre ellos exaltarse, en fin, por vanidad y ostentación". Ticona hizo esas declaraciones tras la aclaración que hizo la jerarquía de la Iglesia, al señalar que el purpurado no es la voz oficial de la Iglesia en el país.

"Él nunca nos ha convocado, si lo hace, al momento hacemos la reunión", señaló el lunes el presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Ricardo Centellas al diario Correo del Sur.

En la jornada

Incidentes

La señora Leonor RG, quien se habría presentado como la esposa del cardenal, procesa a una vecina a quien acusa de haberle ocasionado “lesiones leves y graves” en una pelea.

Centellas

El presidente de la CEB, Ricardo Centellas, señaló ayer que en esa postura "no hay ningún signo de distanciamiento, de discriminación ni de afectar su imagen, nosotros solo aclaramos lo que es la Conferencia Episcopal y lo que es el cardenal".

Solicitud

Pese a su posición de no confrontación, el mismo Ricardo Centellas pidió el domingo a Ticona aclarar la venta de un lote en Llallagua (Potosí) que fue inscrito a nombre del Obispado de Potosí, pero transferido a una persona particular.