El Fiscal General del Estado afirma que las respuestas de Veltzé son lapidarias para Mesa

El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, afirmó que las respuestas que remitió, mediante Cancillería, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé sobre el caso Quiborax, son lapidarias para la situación de Carlos Mesa.

"Ese caso sería más lapidario para el expresidente Mesa porque ahí establece claramente el señor Rodríguez Veltzé que emitió un decreto supremo subsanando lo mal que se había hecho, corrigiendo la ilegalidad que se cometió", sostuvo el titular del Ministerio Público en conferencia de prensa.

Mediante un escrito, el agente de Bolivia ante La Haya manifestó que su Gobierno "cumplió con el deber administrativo de sanear los procedimientos en resguardo del principio de legalidad que garantiza el sometimiento de autoridades y administrados al orden legal".

Guerrero informó que esa declaración llegó un día después de los 30 que tenía de plazo la Fiscalía para elaborar su resolución, que dio paso al requerimiento acusatorio contra el vocero de la causa marítima. "Todos esos antecedentes se verán cuando se esté investigando propiamente, si es que la Asamblea Legislativa autoriza (el juicio de responsabilidades)", adelantó.

"El señor Mesa, tanto que habla en los medios de comunicación, tenía que haber respondido a las 20 preguntas que planteamos, no lo hizo. Se limitó a remitirse a memoriales, él es el primero que no quiere aportar en una investigación jurídica y no política, debería ser el primero en cooperar", criticó el fiscal General.

Respecto a la decisión de la Fiscalía de Distrito de La Paz de retirar la acusación por falsedad de los ocho funcionarios de Quiborax, Guerrero sostuvo que pidió un informe al titular de esa instancia, Edwin Blanco, pero remarcó que dentro de sus atribuciones sí está desistir de esa forma de un proceso.

El fiscal enfatizó: "Nosotros hemos cumplido un trabajo, hemos acumulado antecedentes, se ha emitido un requerimiento acusatorio y lo que se ha pedido es la autorización a la Asamblea Legislativa de la apertura del proceso". En unos 15 días el requerimiento llegará al Legislativo, instancia que, con dos tercios, podría dar paso al juicio de responsabilidades contra Mesa.