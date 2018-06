El Defensor y su esposa arremeten contra activistas

La esposa del defensor del pueblo, Kary Arias, arremetió en su muro de Facebook contra las activistas de Bolivia dijo no, tras hacerse viral un video de algunas de estas en momentos en que los increparon a ella y a su esposo, David Tezanos Pinto, mientras tomaban café en un local de Santa Cruz, pidiendo que haga respetar el voto ciudadano.

“Han compartido en las redes sociales un videito del reciente 'escrache', una gran 'hazaña' y un momento orgásmico que vivieron unas 'nenas bien' de Oriente que haciéndose pasar por 'activistas' increparon a mi esposo". Así inicia el post de Arias en el que termina criticando a las activistas por su aspecto físico.

“Repiten el único estribillo gastado y vacío que conocen: ‘Bolivia dijo No'”, y sigue el post justificando que no tiene militancia política alguna, pero que volvería a votar una y mil veces por Evo Morales.

Tezanos Pinto por su parte, escribió en su muro lo siguiente: “En nombre de los derechos humanos insultan a mi esposa, una mujer digna que merece todo respeto. No perdonan mi apego a los más desfavorecidos y que no defienda privilegios ni intereses de la burguesía porque soy humilde y honesto. Me dicen ‘tuerto’, ‘pirata’, que miro de un solo lado, que renuncie y les duele mi coherencia porque no se puede ser defensor del pueblo y ser de derecha”.