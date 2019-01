El 27 de enero habrá auto de buen Gobierno, pero sin restricción vehicular

El presidente del Tribunal Departamental Electoral (TDE) de La Paz, Antonio Condori, informó que el 27 de enero, día en el que se realizarán las inéditas elecciones primarias en Bolivia, regirá el Auto de Buen Gobierno, pero sin restricción vehicular.

"Aclarar que en las elecciones primarias existe una prohibición del Auto de Buen Gobierno para que a cuatro cuadras a la redonda del recinto electoral no se expenda bebidas alcohólicas 48 horas antes y 12 después del acto de elección, sin embargo, se levanta la prohibición de la restricción vehicular, por lo que ese día habrá un flujo vehicular absolutamente normal", informó a la televisora RTP.

Las primarias tendrán varias diferencias con los procesos electorales que tradicionalmente se celebraban en el país, tomando en cuenta que la circulación vehicular será normal; además, las mesas de sufragio no contarán con "jurados", sino con delegados designados por los partidos políticos habilitados para las elecciones y un secretario técnico elegido por el Tribunal Supremo Electoral.

En ese marco, Condori recordó que, para el día de las primarias, también está prohibido cualquier forma de manifestación pública de apoyo o rechazo a una candidatura.

Recordó que las elecciones primarias son voluntarias para los militantes que están habilitado para votar y aseguró que no existe ninguna sanción en caso de que no ejerzan ese derecho político, porque no se entregará ningún certificado de sufragio para realizar trámites en entidades financieras ni públicas.