El 21F pasa factura política y opaca logros

La inclusión social y política es el mayor logro que tiene el Movimiento Al Socialismo (MAS) en sus 13 años de gestión. Evo Morales consiguió lo que otros no pudieron: que el indígena, campesino o sectores excluidos sean respetados e ingresen al escenario político. Ese alcance, junto a la estabilidad económica y política, está empañado por dar la espalda a los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016.

El politólogo Marcelo Silva no discute que Evo Morales haya logrado algo que no se logró en años. Pone en énfasis a la inclusión social y política, pero destacó que ese logro está casi enterrado por no respetar el voto del 21-F.

“El Gobierno de Evo Morales marca un proceso importante en el país con la inclusión de actores políticos, con logros económicos y políticos. La inclusión social es indiscutiblemente un logro, pero todo eso se ve manchado por no respetar el voto del referendo del 21 de febrero de 2016”, destacó Silva.

El opositor Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional (UN), admitió que Evo Morales logró la inclusión social que no había antes de llegar al poder, el 22 de enero de 2006. El empresario también destacó la nacionalización de hidrocarburos, aunque detalló que ese proceso se llevó “con mentiras”.

La versión

“Hay logros, esos logros. Pero todo se cae cuando un político no respeta el voto popular y quiere transformarse en un dictador. Eso pasa con Evo Morales, no respeta el voto del pueblo y solo obedece a sus grupos de amigos. El 21-F enterró la imagen de Evo Morales y por eso es hora de que la oposición una fuerzas en torno a un candidato para ganar a quien no respeta la democracia”, remarcó Doria Medina.

La socióloga María Teresa Zegada ve a un Evo Morales desgastado políticamente, pero admitió sus aciertos en unificar a sectores marginados en años anteriores.

“El tema de la inclusión social, de la plurinacionalidad, por lo menos en la Constitución y en algunos aspectos de la vida cotidiana, ha sido lo que ha marcado la diferencia con los otros, porque en lo demás al igual que los otros, Evo Morales ha tenido políticas muy redistributivas, discursos muy populares, el tema del caudillismo, todos estos rasgos de tal vez más neonacionalismo popular más que izquierdismo o socialismo”, consideró Zegada.

Sin embargo, el diputado oficialista Franklin Flores no aceptó que el 21-F opaque los logros conseguidos por el MAS. El legislador detalló que el oficialismo respetó los resultados del voto al no modificar la Constitución. “Ahora les pedimos a los opositores y plataformas que respeten la decisión del Tribunal Constitucional. Los logros de este Gobierno son grandes, se hicieron cosas que nunca antes un gobierno neoliberal había logrado. Y eso no se entierra”, dijo.

PARA SABER

AGENDA 2025

El horizonte del Movimiento Al Socialismo (MAS) se concentra en el Bicentenario de Bolivia. Por eso se planteó la Agenda 2025, que como uno de los objetivos tiene la erradicación de la pobreza y lograr la industrialización.

AÑO ELECTORAL

Este año la gestión pública se mezclará con la campaña electoral. Las elecciones generales se desarrollarán en octubre de este año y las primarias el 27 de enero. El MAS lidera la carrera por la repostulación.