Hay descoordinación y se hizo evidente ayer. Mientras el ministro de Gobierno, Carlos Romero, mucho más conciliador y político, decía que las protestas del movimiento 21F están garantizadas, su colega de Defensa, Javier Zavaleta, no dudaba en comparar a los activistas de este movimiento ciudadanos con el borracho indeseable de una fiesta y dijo que “hay que sacarlos”. Así de contradictorias se han presentado las posturas entre los ministros que controlan a la Policía y al Ejército.

Y frente a los discursos contra las plataformas que exigen el respeto al voto del referéndum del 21 de febrero de 2016, las plataformas ciudadanas han respondido envalentonadas al punto que ya convocaron a otro “bocinazo” en Santa Cruz para este viernes.

“No solo el 6 de agosto, las actividades son permanentes del presidente, del vicepresidente, no hay por qué tomar ningún tipo de medida. En el país puede haber un acto cívico u oficial y expresan su protesta, tampoco cometen agresión ni ejercen violencia”, consideró primero el ministro Romero.

Sin embargo, su colega Zavaleta tenía otra idea. No habrá medidas especiales en Potosí, cierto. “Son las mismas medidas de cada año”, dijo, pero “es como cualquier persona, en cualquier fiesta, si un borracho se entra a fregarte la fiesta el punto es sacar al borracho”. Así graficó su postura cuando le consultaron sobre las medidas que pueden tomar las FFAA en las fiestas patrias a realizarse en Potosí. Un mes antes, el vicepresidente Álvaro García Linera había usado la comparación con el ebrio de la fiesta para referirse a los activistas.

En Santa Cruz, Promociones Unidas, la organización que convocó a la movilización más fuerte desde los cabildos autonómicos, llamó a recordar la victoria del ‘No’ en el 21-F en un acto que pretende llenar un carril del segundo anillo, entre las 19:30 y 20:30 del viernes, para hacer sonar las bocinas.

Dalia Muñoz, una vocera de Promociones Unidas, señaló que la intención es que toda la ciudadanía se acerque al anillo, ya sea en auto, moto, bici o a pie, para sumarse a la ruidosa protesta.

Muñoz explicó que se han organizado para salir desde cuatro puntos: El Cristo y de las avenidas Beni, Santos Dumont y Grigotá. Aclaró que no se bloqueará la vía.

Por su parte, el comandante general de la Policía, Faustino Mendoza, dijo que la institución garantiza la protesta y la expresión de la ciudadanía, aunque también aclaró que la Policía actuará cuando se altere el orden público. Eso sí, evitó responder cuando se le consultó si las protestas de las plataformas son una alteración del orden público. Solo dijo que el Estado garantiza la libre expresión.

Tensión en las bases del MAS



En el MAS, la dirigencia de los sectores campesinos e interculturales declararon que existe molestia en sus bases y les exigieron tomar medidas para evitar la presencia de los activistas de Bolivia dijo No en los actos gubernamentales.



“Nosotros no vamos a meternos con nadie, pero no pueden venir donde nosotros estamos y fregar todo el tiempo, ¿qué tienen que hacer en nuestros actos? Eso está molestando a nuestras bases que nos exigen tomar medidas”, señaló el ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Jacinto Herrera.

Henry Nina, máximo ejecutivo de los interculturales, dijo que no se podrá detener a los campesinos que quieran defender al Gobierno y explicó que hasta el 2 de agosto organizarán un encuentro nacional con motivo de celebrar el día de la Revolución Productiva en Santa Cruz, donde se tomarán decisiones contra los colectivos ciudadanos que llegan de improviso a los actos del Gobierno.





“Todos son unos resentidos, ellos dijeron que no permitirían el ingreso del presidente a los Yungas y hemos visto cómo ha llegado y recibido el respaldo de nuestros sectores, entonces se nota que solo son amenazas de algunas personas y no podemos estar con amenazas, nuestros compañeros quieren salir a tomar acciones”, dijo el dirigente campesino.



El fin de semana, luego de la presencia del presidente en Yungas, cuatro dirigentes de la región fueron aprehendidos por portar petardos y cuando gritaban arengas contra el Gobierno; pero fueron liberados después de una cautelar.



Proceso a los encapuchados



Respecto a la aparición de un grupo de masistas encapuchados el pasado lunes en Santa Cruz, las autoridades de Gobierno también se pronunciaron para restarles importancia o criticarlos. Según Zavaleta, se trató de un “exabrupto” de dirigentes que actuaron sin consultar en una marcha de apoyo a la repostulación de Morales.



“No hay ningún grupo irregular en Bolivia. Los descartamos totalmente, no existe. Aquello que sucedió en Santa Cruz es en un exabrupto, eso de que usaron pasamontañas para hacer política. Ya han hecho evidente una disculpa”, dijo el ministro de Defensa, Javier Zavaleta.



El ministro Romero recordó que en La Paz, el domingo en la noche, le informaron que un grupo que portaba letreros con la leyenda “Bolivia dijo No” quería ingresar al desfile de teas y que él instruyó que se dejara paso libre. Dijo que no existe restricción para ninguna clase de grupos que se identifique y esté con el rostro descubierto.



Asimismo, el comandante de la Policía afirmó que esperarán una investigación que abra la Fiscalía para identificar a las personas que marcharon con el rostro cubierto en pleno centro de Santa Cruz y armados con palos. Pero en el MAS, el senador Efraín Chambi los calificó de “infiltrados” pagados por Samuel Doria Medina.

Los apuntes

Calificativos

El diputado Gonzalo Barrientos consideró como “hipócrita” el comunicado de la Policía y demandó la renuncia del comandante de la institución.



Grupillos

La máxima dirigente de las mujeres campesinas, Secundina Flores, calificó como “grupillos” a las plataformas y dijo que no tienen ninguna incidencia.



Retorno

Acabó el receso parlamentario y se prevé que hoy retornen a sus actividades y en las sesiones se verá la confrontación de los dos bloques.



En Octubre

El sector de los interculturales se reunirá en octubre en la localidad de Rurrenabaque donde definirán quién será el acompañante de Evo Morales.



A las urnas

Los dirigentes masistas desafiaron a los opositores a buscar un candidato que haga frente a Evo Morales y dejen de lado sus protestas.