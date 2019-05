En la ciudad de Sucre, Freddy Parada propietario de un taller de reparación de celulares en inmediaciones del mercado Campesino, denunció haber sido víctima del robo de un smartphone, mientras atendía a una hombre que llegó acompañado de una mujer y una niña. En cámaras de seguridad se observa que la menor hurta el objeto por indicaciones de quien parece ser su padre.

“El domingo entró una persona ofreciéndome un celular J7, pero rechacé ese artefacto porque ese señor no conocía ni si quiera su patrón de desbloqueo”, destacó Parada.

Parada comenta que mientras conversaba con la persona que le ofreció el smartphone, la niña recibía las instrucciones para robar el celular. “En el video se ve a ese hombre que le da indicaciones a la menor y después se pone a conversar conmigo”, aseguró.

El afectado señala que intentó sentar una denuncia en la Policía; sin embargo, debido a que no contaba con la documentación no pudo concretarla. Además, luego de compartir su video en Facebook, pudo conocer que no es el primer hecho cometido por estas personas.

Acá se puede ver un video con las dos filmaciones de seguridad:

[VIDEO] Dos videos de seguridad muestran a la misma niña robando en dos lugares distintos en Sucre. Un adulto le indica qué hurtar mientras distrae a las víctimas. pic.twitter.com/JBslTECR3p — EL DEBER (@diarioeldeber) 28 de mayo de 2019

En otro video extraído de las redes sociales se observa al mismo hombre acompañado de la menor y la mujer en una tienda donde también recibe indicaciones para hurtar un objeto.

¿Qué dice la Ley?

Minerva Guerrero, jefe del Departamento de Defensoría de Santa Cruz, explicó que de acuerdo a la Ley 548, los padres pueden perder la tutela de la menor e incluso se exponen a penas de tres a cinco años de cárcel.

“Pueden ser procesados incluso por trata y tráfico y explotación laboral, porque la niña no actúa por voluntad propia, sino que es inducida”, agregó Guerrero.

Guerrero destacó la importancia de que la niña reciba apoyo psicológico, para que desarrolle apoyo emocional adecuado.