Dos expresidentes aseguran que se pidió el respeto al 21F en la cita por el mar

La exigencia de respeto a los resultados del 21F se inmiscuyó en el consejo consultivo sobre la causa marítima entre el presidente Evo Morales y exautoridades del país. Al menos dos exjefes de Estado le mencionaron a la máxima autoridad nacional la necesidad de que escuche el 'Bolivia dijo No' y no usar el anhelo nacional como parte de su campaña política.

"Menos mal que he podido hablar de esas cosas con el presidente, pero en eso (la democracia) las cosas están como están. Se habló ahí del 21F, pero tampoco nos han convocado para eso", señaló el expresidente Jaime Paz Zamora.

Agregó: "Todo el mundo sabe que estamos con el 21F, no estamos por la reelección del presidente, todos saben que nosotros estamos por la democracia, todo el mundo sabe que, entre mar y democracia, la democracia es más importante. No me digan que el mar es más importante, la democracia es más importante que el mar. Yo prefiero tener un país democrático, libre, pero sin mar".

Ratificó su preocupación de cara al veredicto de la Corte Internacional de Justicia, que se conocerá el 1 de octubre a las 9:00, hora boliviana. "Estoy preocupado por la situación general que tenemos en La Haya", acotó el exlíder del MIR.

Mientras que el expresidente Jorge Tuto Quiroga prefirió no ahondar sobre las "enormes diferencias" que existen entre las exautoridades que se reunieron y el actual Gobierno del MAS, pero explicó que el discurso tanto afuera como adentro fue el mismo. "Mar con democracia y con respeto al 21F", enfatizó.

Carlos Mesa y su condición de vocero no fue analizada en la reunión, aunque el exjefe de Estado adelantó que una vez conocido el veredicto las autoridades del Órgano Ejecutivo definirán. "Confianza, serenidad y confianza, son los elementos claves que son fundamentales tanto de las autoridades como de nosotros", declaró.

"Hemos quedado en que nos mantengamos en nuestras diferencias unidos y después, pero no adelantemos cosas que puedan desorientar a los bolivianos. Las opiniones son diversas, el presidente y el canciller han dado opiniones diversas, creo que yo he sido el más diverso, pero tampoco necesito hablar hasta que conozcamos el fallo", reveló Jaime Paz.

Todos los exmandatarios coincidieron en que la cita sirvió para escuchar y fortalecer la estrategia post fallo de La Haya, pero instaron a mantener eso en reserva para no favorecer a Chile, que en esta semana también tendrá una reunión similar entre sus ex y actuales autoridades.