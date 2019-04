Doria afirma que postular a Chapetón con Ortiz era ‘suicidio’

El jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, afirmó ayer que si la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, iba como candidata a vicepresidenta por la alianza Bolivia Dice No, acompañando en la fórmula al senador Óscar Ortiz, hubiera sido un “suicidio político” porque habría perdido el respaldo de la urbe alteña.

“Hubiéramos perdido total respaldo en esa ciudad y hubiera sido un suicidio político para Soledad y para UN”, señaló en una entrevista en radio Compañera.

El gobernado de Santa Cruz y jefe del Movimiento Demócrata Social (MDS), Rubén Costas, desveló esta propuesta en una entrevista en Red Uno, el miércoles 10, para explicar los motivos de la ruptura entre ambos partidos.

“Le propusimos a Samuel por qué no ponemos un candidato joven, un candidato fresco, y le dijimos: ‘Por qué no ponemos una mujer, por qué no Soledad Chapetón, que pueda acompañar; por qué no una diputada que es muy buena’, pero no lo aceptó”, dijo.

Costas aseguró que la ruptura fue ‘amigable’. Doria Medina añadió que ve a Chapetón como candidata a la reelección en El Alto.