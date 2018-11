Doria Medina se aleja más de Mesa y Revilla abre puertas a Demócratas

El líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, su partido y otros grupos opositores observan en Carlos Mesa una presunta cercanía con el MAS, lo que, sumado a su indecisión, aleja la posibilidad de acuerdos. Mientras tanto, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, admitió que es fundamental, para reforzar el oriente del país y estructura, que el candidato por el FRI selle un acuerdo con la agrupación Demócratas.

De esta forma se consolida la tendencia que lleva a que se formen dos bloques opositores para las elecciones del próximo año. En una entrevista con EL DEBER, Doria Medina dijo que hay varios elementos que llaman la atención en el descubrimiento de que la actual presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, hubiera sido viceministra en el Gobierno de Mesa.

“Realmente a todos sorprende y ustedes los periodistas debieran investigar”, aseveró.

Más tarde, para reforzar la línea, el diputado de su partido Wilson Santamaría, quien además fue quien dio a conocer la noticia el miércoles, conminó a Mesa a que explique por qué una vocal elegida por los dos tercios del MAS en el pasado fue viceministra e incluso ministra interina de su Gobierno.

Desde Santa Cruz se subió a este mismo tren el líder de UCS, Johnny Fernández, quien garantizó, primero, que un acercamiento entre Víctor Hugo Cárdenas y Mesa es “casi imposible”.

Además, sentenció que se huele algo raro entre Mesa y el Gobierno. Por algo se lo digo, no se olvide que yo conozco muy bien la trayectoria del expresidente cuando estuvo con Goni, no se olviden de todo lo que pasó entre el MAS y Carlos Mesa”.

No quiso dar más detalles y aseguró que “Mesa sabe de qué les hablo y lo voy a revelar con pruebas”, continuó.

Doria Medina confesó que se reunió varias veces con Mesa, y cuando se le preguntó si habían posiciones irreconciliables, respondió: “A mí lo que me preocupa es que le cuesta tomar decisiones”.

El integrante del equipo político de Mesa, Gustavo Pedraza, respondió que en esta etapa “la imaginación de los políticos aflora y es inmensa. En otros casos, son intereses concretos. Cada quien que haga lo que vea más conveniente”.

Luis Revilla, el nuevo socio del expresidente, aseveró que es indudable que la fortaleza de Demócratas está en el oriente. “Si es que encontramos coincidencias, conformaríamos con ellos la alianza ideal, muy fuerte. Necesitamos gente con experiencia en campaña, que será larga”.

Aseveró que supo, por Rubén Costas, que los demócratas trabajan muy responsablemente una alianza con Mesa. “Tienen estructura, lo que no deja de ser importante. Puntualizó que sin Demócratas, es posible, no sería lo ideal, pero Carlos tiene buena presencia nacional”. El senador de Demócratas Óscar Ortiz señaló que para ellos lo ideal es una concertación nacional que una a las tres fuerzas, pero también a la de Doria Medina. “Nosotros estamos trabajando en ese sentido, por eso no presentamos candidatos propios para esta cita”, dijo.

Hechos

POSICIÓN

Gustavo Pedraza aseguró que las negociaciones marchan con todas aquellas fuerzas políticas que tienen afinidad con lo que postula el expresidente Mesa.

EL OFICIALISMO

Representantes de organizaciones sociales del país aseguraron ayer, por separado, que defenderán la repostulación del presidente Evo Morales para las elecciones generales del próximo año

DEMÓCRATAS

El 11 de noviembre, en Santa Cruz, Demócratas celebrará un congreso para definir sobre posibles alianzas electorales.