Doria Medina: no es nada descabellado creer que la Policía disparó la canica

El jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, salió al paso ante las afirmaciones que realizó el ministro de Gobierno, Carlos Romero, que lo relacionó con el rector interino de la Universidad Pública de la ciudad de El Alto (UPEA), Ricardo Nogales.

Admitió que tuvo el encuentro, pero enfatizó que fue parte de las charlas que da a jóvenes de varias universidades del país. También consideró que no es descabellado pensar que fue la Policía Boliviana la que disparó el proyectil que acabó con la vida del estudiante Jonathan Quispe Vila.

"He estado en la UPEA hace 15 días y es porque doy conferencia en varias universidades del país, pero eso no pueden utilizarlo diciendo que estamos detrás de esas movilizaciones, que traten de hacer eso preocupa y demuestra que hay algo que tienen que ocultar", explicó el también empresario en entrevista con radio Panamericana.

Acotó que "la Policía utiliza ese tipo de proyectil. Me han explicado que cuando no se tienen balines de goma, proyectiles normales, la Policía ha utilizado estos tiros de salva con canicas, perdigones y otros tipos de proyectiles (...) No es una hipótesis descabellada que este proyectil fuera disparado por la Policía".

El opositor recomendó que se invite a un experto internacional para que investigue el hecho, con la finalidad de asegurar que exista independencia. Ayer un informe forense concluyó que el impacto de la canica le quitó la vida al universitario, tras causarle una hemorragia interna, shock hipovolémico y después el paro cardiorespiratorio.

Minutos antes, Romero calificó a Doria Medina de "un sirviente, indignamente arrodillado" y sometido a potencias extranjeras. "Esta señora, Soledad Chapetón ha hecho un papelón, lanzando un tuit diciendo que están matando alteños", aseveró el ministro.

Romero anticipó que se pedirá una ampliación del proceso para que se involucre a quienes incurrieron en infamia y calumnia, tratando de atribuir el deceso del joven a una acción de la Policía y responsabilizándolo a él y al Gobierno de Evo Morales.