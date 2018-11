Doria Medina no descarta apoyar a otro candidato con más apoyo

Samuel Doria Medina dijo este jueves que se encuentra conversando con diferentes fuerzas políticas y actores con miras a la conformación de una unidad que genere alternativas. Dijo que las conversaciones seguirán y concluirán antes de llegar al plazo para inscribir las candidaturas a las elecciones primarias.

El líder de Unidad Nacional (UN) considera que la fuerza opositora debería presentar varias opciones en las elecciones primarias de enero de 2019, y que sea el ciudadano quien marque el camino, con el objetivo de que en julio de 2019, cuando llegue la hora de inscribir a un candidato a la Presidencia, la fuerza opositora tenga uno solo.

"Estoy dispuesto a competir democráticamente, y si hay otro candidato que tiene más apoyo desde luego lo apoyaré. Yo ya he sido candidato, no tengo interés en ser candidato en sí mismo, si puedo contribuir a la alternativa que tiene que generar voy a participar, pero no tengo el interés particular de participar por participar", señaló Doria Medina en La Revista de Unitel.

Te puede interesar : Samuel lanza propuestas y dice que la unidad no gira entorno a personas

La semana pasada Samuel formuló cinco propuestas como base para que exista unidad dentro de la oposición y enfatizó que las coincidencias deben surgir no en torno a una persona sino a una propuesta programática. Las propuestas son presentadas a través de propagandas en diferentes canales de televisión.

Durante la presentación de sus propuestas admitió que dentro de su organización escuchó voces que consideran que no se debe participar en las elecciones primarias, aunque él ratificó que desea competir, pero que para eso su postulación no es una condición.