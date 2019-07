Documental muestra cómo hallaron la fiebre hemorrágica boliviana

Bajo el título de 'la maldición del tifus negro', un documental refleja cómo se logró identificar, hace más de 50 años, la fiebre hemorrágica boliviana en San Joaquín (Beni). La enfermedad es producida por el virus Machupo, que es parte de la familia de los arenavirus.

El video, producido por National Geographic Channel y rodado por Jac Ávila, refleja los testimonios de tres científicos estadounidenses que llegaron a Bolivia para investigar el mal, Merle Kuns, Karl Johnson y Ronald B. Mackenzie.

La grabación forma parte de una serie, denominada “Investigación de epidemias”, que contiene seis capítulos y fue emitida en 163 países, en 27 lenguajes. Muestra, como nunca antes se hizo, las epidemias más misteriosas de la historia.

Documental sobre la fiebre hemorrágica boliviana:

La producción contiene además datos sobre el caso de César Lijerón, actual director del hospital presidente Germán Busch, que sobrevivió a la fiebre hemorrágica boliviana, cuando tenía 11 años.

"El tratamiento que recibí era paliativo, no morí, pero no sé si tengo o no los anticuerpos, acá hemos atendido muchos pacientes y no hay una vacuna. La fiebre hemorrágica boliviana es única, hubo un brote en 1996, trajeron seis pacientes, cinco fallecieron y uno sobrevivió", contó en entrevista con EL DEBER.

Una investigación de estudiantes de la UMSA detalla que, desde enero de 1963 hasta el 30 de mayo de 1964, se hospitalizaron en San Joaquín 778 personas con sospecha de fiebre hemorrágica, 122 murieron.

Actualmente en el país existen dos médicos internados en terapia intensiva por un tipo de arenavirus, que todavía no se identificó como el Machupo, mientras que otras dos fallecieron. El mal surgió en Caranavi, municipio de los Yungas.

