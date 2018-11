Disculpa de Pacajes a Evo será evaluada en Fiscalía

La disculpa pública de la exjueza Patricia Pacajes al presidente Evo Morales deberá ser evaluada por la Fiscalía, según explicó a EL DEBER el director del Comité Nacional de Lucha Contra el Racismo, Leoncio Gutiérrez.

"Los antecedentes del caso ya fueron remitidos al Ministerio Público y tengo entendido que ya se abrió el caso por racismo y discriminación, entonces cualquier valoración sobre esta disculpa debe ser evaluada por ellos", explicó el funcionario en contacto telefónico.

En el audio en el que admite que condenó a un inocente, la exadministradora de justicia, que ahora está detenida preventivamente en la cárcel de Obrajes, también se declaró “clasista” y afirmó que "la política gana en este gobierno de Evo Morales, los odio son ignorantes para mí”, junto a otras palabras irreproducibles.

Hoy la ministra de Culturas, Wilma Alanoca, afirmó que la excusa realizada por Pacajes "no aminora ni agrava nada”, afirmando que "el tema es que veamos una justicia honesta, una justicia oportuna, no queremos ya retardación, no queremos ningún tipo de irregularidad y parcialización con nadie".

Gutiérrez manifestó además que la disculpa pública de la exjueza puede extinguir el proceso, pero tendrá que ser la Fiscalía la que determine ese extremo. Anticipó que la mujer será llamada a declarar en los próximos días.

"Por el audio difundido y grabado por el señor Romel Cardozo, donde mi persona en completo estado de ebriedad y dopada vertió frases difamatorias contra su autoridad y otras autoridades públicas", dice parte del aviso publicado por Pacajes en el que añade que pide "disculpas humildemente".