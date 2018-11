Dirigente podrá ir al velorio de su hijo, pero luego debe regresar a la cárcel

Por quinta vez le rechazaron la libertad a Franclin Gutiérrez, pero le dan un permiso de tres días para que acuda al velorio y entierro de su hijo menor, que falleció anoche a días de cumplir dos años.

De inmediato el dirigente cocalero de los Yungas abandonará la cárcel de San Pedro de La Paz para emprender el viaje de al menos tres horas para trasladarse a Chulumani, donde su familia lo espera.

Anticipan que dirigente cocalero podrá viajar a enterrar a su hijo

La abogada Paola Barriga anticipó que se interpondrá un nuevo recurso para lograr que el representante de Adepcoca, detenido preventivamente desde el 28 de agosto, pueda defenderse en libertad. Es acusado de ser el autor intelectual de los hechos de violencia en La Asunta.

El juzgado octavo de instrucción en lo penal informó que no se presentaron descargos que descarten los riesgos procesales del dirigente, razón por la que se rechazó la suspensión de la cesación a su detención.

"Lamentablemente me he enterado del fallecimiento de mi hijo, estoy muy acongojado, con un dolor en el corazón. No tengo palabras, pero sé que Dios es grande y va a querer que me puedan dar la libertad", dijo visiblemente consternado Gutiérrez al ingresar a juzgados.

Su esposa y madre del menor, Cristina Acuña, dijo hoy que no se enterraría al bebé hasta que se de libertad a Franclin, que hasta ahora cumplió casi tres meses encerrado en el penal de la sede de Gobierno.