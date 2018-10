Con las renuncias de José Luis Exeni y Katia Uriona en medio de la presión para ver si se habilita o no la candidatura de Evo Morales, Antonio Costas es quien ha sacado cara por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuarto poder del Estado. Tras contestar las advertencias del vicepresidente Álvaro García Linera, ayer Costas y la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, protagonizaron otro cruce de declaraciones por las competencias de la Asamblea Plurinacional para llenar acefalías: un choque de dos poderes del Estado.

Entretanto, dejando de lado las discusiones entre autoridades, la Cámara Baja aprobaba en paralelo una ley que servirá de instrumento para completar las dos vacantes de vocales titulares en Sala Plena y las seis de suplentes. También permitirá a los vocales suplentes, una vez elegidos, trabajar en instituciones estatales mientras no se los convoque. Según el MAS, esto es para evitar nuevas renuncias colectivas porque la suplencia no es remunerada. Pero la oposición ve que el Gobierno busca garantizar el control de la Sala Plena para que cualquier suplente que asuma siga la línea de defensa de la reelección.

Durante una entrevista que concedió a Erbol, Costas calificó de “oficiosa e innecesaria” la labor que encara del Legislativo. Incluso dijo que “deberá rendir cuentas”. Es más, recalcó que “las ideas que tiene la Asamblea para justificar estas designaciones, deberán (ser objeto de) rendición de cuentas. Nosotros como fieles cumplidores de la Constitución y la ley, acataremos lo que disponga esta instancia”. Luego aclaró: “pero, en mi concepto, (todo esto) es innecesario”.

Un par de días atrás, el ingeniero de sistemas que impulsó la creación del padrón biométrico, Antonio Costas, había respondido a García que cada quien trabaje en lo suyo, que los vocales manejan los procesos electorales y la Asamblea legisla, “cada carcancho (sinónimo de viejo, en desuso) a su rancho”.

Costas explicó que no es la primera vez que el TSE trabajaría con un número inferiror a siete vocales. Recordó que cuando era parte de la desaparecida Corte Nacional Electoral solo había tres vocales y “se trabajó perfectamente”.

El artículo 17 de la Ley 018 del TSE señala una regla de cuórum y decisión por el voto de la mayoría absoluta de los vocales en ejercicio del cargo. Bajo esta disposición, la mayoría absoluta la representa el 50% más uno de los vocales: es decir, cuatro de siete vocales.

Pero Montaño, mujer de estrecho vínculo político con el vicepresidente, no pasó por alto las críticas de Costas. Respondió enérgica: “No se trata de una situación o una acción oficiosa por parte de la Asamblea”. Y luego recalcó que “no estamos asumiendo un capricho de alguien que se le ocurrió. Es nuestra atribución constitucional y la estamos ejerciendo. Si el vocal Costas considera que puede funcionar con menos vocales de los siete que establece la Constitución, es su opinión y la respetamos, pero quien elige vocalías en este Estado Plurinacional es la Asamblea”.

Montaño recordó que fue el jefe de bancada de Unidad Demócrata en el Senado, Arturo Murillo, fue quien solicitó que se llenen estas acefalías. “En ese momento, nuestro presidente de la Cámara Alta le dijo que se necesitaba hacerlo a través de una ley, y eso precisamente es lo que hacemos”, indicó.

Ley aprobada

El MAS no duerme. Ayer la Cámara Baja aprobó la ‘ley corta’ que tiene solo dos artículos. Dispone de manera excepcional y transitoria hasta completar el periodo de mandato de las y los vocales del TSE que dura hasta el 9 de julio de 2021 y designa como miembro titular del TSE “a la vocal suplente habilitada a la fecha mediante Resolución de Asamblea Legislativa... (de 8 de julio de 2015)”.

Lo vocal suplente que se convertirá en titular es la abogada Lidia Iriarte Torres. Montaño aclaró que ella no asumiría el cargo inmediatamente, sino después de que la Asamblea emita una resolución.

El otro artículo modifica el artículo 48 de la Ley del Órgano Electoral y plantea como texto remozado que los suplentes, mientras no sean habilitados, podrán acceder a función pública, “excepto en el caso de cargos electivos, designaciones en cargos de mandato fijo o a cargos como ministros, viceministros y personal diplomático y consular”.

Hasta ahora, los suplentes, según ese artículo, no tienen posibilidad de ejercer ningún cargo público, y solamente se les autoriza la docencia. El oficialismo, a través de Montaño, explicó que “hay muchos suplentes que renunciaron por esta prohibición, y no les quedó otra opción porque no podían trabajar en ninguna instancia de ningún órgano ni nivel del Estado, ni central, ni departamental ni municipal”, recalcó.

Advirtió que si no se corrige esta situación, en un plazo de tres a seis meses, volverán a repetirse las renuncias.

Sin embargo, la oposición manifestó en la sesión muchas observaciones a esta medida. El diputado de UD Wilson Santamaría dijo que “la CPE establece en el artículo 236 un principio de no simultaneidad, de doble percepción laboral, peor de una autoridad electa para la conducción de otro órgano del Estado”.

Dijo que lo que pretende en realidad es “darle mayoría absoluta al MAS, el control absoluto en el TSE, para evitar cualquier sorpresa en la etapa de inhabilitaciones o impugnaciones”. Su colega Norma Piérola coincidió. “Ante la posibilidad de una renuncia masiva, llenarán las suplencias con su gente”, aseveró.

La Jornada

DUDA

Existía la duda sobre la legalidad de Iriarte como vocal suplente, puesto que no puede tener doble función pública al ser también notaria. Pero, la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, explicó que -por ley- el notariado no es una función pública, sino una actividad privada de servicio público, por lo cual no hay incompatibilidad

EL PROCEDIMIENTO

La presidenta Gabriela Montaño también explicó que Iriarte será nombrada vocal titular con una resolución de la Asamblea Legislativa, después de que se apruebe la ley que permita llenar las acefalías. Asimismo, la Asamblea elegirá al vocal titular que restaría en acefalía y a los seis suplentes. Se analizan dos vías para completar este tema.

LA SUPLENTE ES UNA NOTARIA DE COCHABAMBA

La notaria de fe pública Lidia Iriarte Tórrez, nacida en Cochabamba, se perfila como nueva vocal titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el marco de la ley que aprobará la Asamblea Legislativa para llenar las acefalías en el cuarto poder del Estado.

Según su hoja de Vida, tiene 40 años de edad y estudió Derecho en la Universidad Mayor de San Simón. Este año fue una de las seleccionadas como notaria, después del último proceso de selección.

Se le atribuye una cercanía con los cocaleros de Cochabamba. Sin embargo, en una comunicación con uno de sus principales dirigentes, Leonardo Loza, lo desmintió y declaró que “no la conoce”, que nunca lo asesoró porque “nunca necesité un abogado” y que no sabe si es productora de coca.

Iriarte Tórrez se postuló como candidata para reemplazar a Rolando Villena en la Defensoría del Pueblo. De hecho, quedó entre los 14 precandidatos que llegaron a la instancia final de la preselección. En esa entrevista, la abogada llegó de Cochabamba y respondió a la primera de las tres preguntas que le hizo la comisión mixta de constitución en quechua.

En su propuesta, en esa ocasión, la doctora Iriarte propuso “llegar a los sectores más vulnerables de Bolivia, como las comunidades indígenas y campesinas donde ni siquiera llega la radio o televisión. Queremos promocionar los derechos que tienen”.