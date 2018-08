Asegura que seguirá siendo parte del 'proceso de cambio'. Domingo Soto, diputado que protagonizó un escándalo ebrio y semidesnudo en el aeropuerto de Cochabamba, habla de la falta de "compañerismo" en el oficialismo. Fue expulsado con "ignominia" (deshonor) del partido que lo hizo llegar al Legislativo, el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Habla con EL DEBER. Cuenta que sigue con su gestión en el norte de Potosí, región a la que representa. Lamenta que la seguridad de la terminal aérea no lo cuidara, sabiendo que es "parlamentario" y no "cualquier persona".

¿Cómo recibe su expulsión del MAS?

No sé nada, yo estoy en el campo, participando de un ampliado en Cotagaita. He recibido apoyo y solidaridad de mis compañeros, aquí se trata de dar la cara. El error que he cometido no es un delito.

¿Cree que su expulsión es justificada?

Para nada, jefe, somos humanos y podemos cometer cualquier tipo de errores, equivocaciones, ¿no ve que somos de carne y hueso? Lamentablemente uno no tiene nada planificado, lamentablemente me ha pasado a mí y quieren hacer leña del árbol caído, eso es lo que me pasa.

¿Qué les dice a los dirigentes del MAS?

La verdad no les conozco, pero yo respeto a la gente mayor, pero como mayores deberían dar ejemplo, decir: 'diputado Soto, venga a la silla de los acusados, qué es lo que le ha pasado'. Por educación y respeto debió ser así, pero no he recibido esa convocatoria.

¿Su caso será uno de tantos?

No es el único caso, solo que el poder hace que se tapen las cosas. Yo soy humilde, del área rural, plata no tengo para poder comprar a nadie, los pocos recursos que tenía eran para sostener a mi familia, ahora me hacen el daño. No he tenido esa seguridad en el aeropuerto de Cochabamba, eso significa que como diputados andamos a nuestra propia suerte y no tenemos una seguridad que nos pueda cuidar en este tipo de eventos, porque hemos salido en comisión oficial.

Hay gente que me quiere eliminar de forma política, pero somos humanos, lo que yo he cometido es un error, no un delito. Tal vez me he emocionado porque me he acordado cuando yo fui al cuartel y justo era mi cumpleaños más, pero yo no recuerdo que he compartido mucho.

Lo que me preocupa es que no he tenido seguridad, no he tenido ayuda al interior del aeropuerto, si sabían que yo no era cualquier persona, por lo menos soy parlamentario, por qué no me han venido a prestar seguridad. Cuando me arrestan, permiten que me hagan una entrevista, ¡imagínense! Por qué no han tenido el mínimo cuidado de retirar a la prensa, nadie me ha cuidado. Un profesional de seguridad no me dejaba al aire, me han botado al suelo, de forma inhumana.

¿Por qué el MAS no expulsa a otros diputados acusados de cosas más graves?

Lo que me preocupa es que el caso mío avanza tan rápido, qué está pasando, si hablamos de hermandad, pero en el fondo no existe. Te expulsan de noche a la mañana, de forma rápida y de oficio. No sé qué puedo pensar, yo no soy paracaidista, invitado, yo me he inscrito en el MAS y ya voy trabajando 14 años.

Me están tratando de poner piedras en el camino, pero yo voy a enfrentar, he ido al cuartel y estoy bien forjado, pero que no ataquen a mi familia. Ni modo, ya está hecho, he pedido disculpas a todos, al pueblo, a todo el mundo, no sé qué más quieren, yo no entiendo qué más necesitan que yo haga.