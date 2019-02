Diputado Quispe sale libre y dice que denunciará la corrupción

Abrazado por un grupo de personas que gritaba Bolivia dijo No, el diputado Rafael Quispe (UD) abandonó el Tribunal Primero Anticorrupción de La Paz, donde horas antes había sido conducido por la Policía para que respondiera por un proceso iniciado por la excandidata a la Gobernación paceña por el MAS Felipa Huanca, que es acusada por el legislador de favorecerse con recursos del Fondo Indígena.

“Seguiré denunciando la corrupción”, gritó Quispe, minutos después de abandonar el tribunal, que le concedió una acción de libertad, y en los alrededores de la plaza Murillo fue impedido por la Policía de continuar su marcha hacia el Palacio de Gobierno, donde tenía previsto denunciar un supuesto abuso.

Quispe fue aprehendido a las 7:30 de ayer en inmediaciones de la plaza Murillo por personas vestidas de civil y que posteriormente se identificaron como agentes de Inteligencia; lo subieron a un vehículo y lo llevaron al juzgado anticorrupción, que abre a las 8:30. “Me hicieron dar unas vueltas por la ciudad para hacer hora”, ironizó el opositor.

“Al no estar uniformados y sin identificarse, esa conducta se subsume al tipo penal de secuestro, por lo tanto haremos el proceso porque por ahí estaba la abogada de la señora Felipa, más allá estaba la señora Felipa, entonces qué es lo que han contratado para detenerme ¿paramilitares?”, cuestionó.

La orden de aprehensión fue emitida por el juez Iván Elmer Perales para continuar con el juicio oral suspendido el 10 de enero. El diputado cree que se trata de un pretexto para encarcelarlo. Remarcó que él solo denunció corrupción en el Fondo Indígena y como respuesta lo aprehenden, mientras que no existe sanción en contra de las personas que depositaron recursos públicos en sus cuentas particulares.

Felipa Huanca

La excandidata a la Gobernación de La Paz y dirigente de las bartolinas dijo que luchará hasta el final hasta que la justicia dicte sentencia contra Quispe.

Afirmó que el diputado opositor la perjudicó en la pasada campaña electoral al ejercer violencia política en su contra y adelantó que no renunciará al proceso hasta las últimas consecuencias. Acusó a Quispe de recurrir a la chicana y no presentarse a las audiencias, para que no avance el juicio.