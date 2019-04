Diputada del MAS: 'A mi me importa un pepino la visa gringa'

Susana Rivero, diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó hoy que le importa "un pepino" la visa que otorga Estados Unidos (EEUU), a tiempo de criticar la carta que opositores enviaron al presidente Donald Trump para que se pronuncie contra la reelección de Evo Morales.

"A mi me importa un pepino la visa gringa, por si acaso. Nunca la he solicitado. Me importa más la dignidad de mi país, el respeto a nuestros sentires y formas de ser tan plurales y diversos (sic), escribió la asambleísta en Twitter.

En días pasados se conoció que la consultora Dark Horse Political, que trabaja con opositores bolivianos como contacto con autoridades estadounidenses, gestiona que la administración de Trump sancione a los miembros del Gobierno del MAS con medidas económicas y diplomáticas, como la revocatoria de visas.

"Vengan a a Bolivia a aprender de democracia", agregó la legisladora, en referencia a la invitación que el propio Morales realizó para que congresistas de EEUU arriben al país para hacer seguimiento de las elecciones del 20 de octubre.

La misiva causó molestia en líderes de la oposición, que consideran un "error" que se pida la intervención de otro país para solucionar un tema interno. Algunos de los diputados y senadores que firmaron la nota analizan retirar sus rúbricas.

Mientras que en las últimas horas el canciller Diego Pary sostuvo que "es una vergüenza que la oposición boliviana haya acudido a una consultora estadounidense, que haya acudido abogados estadounidenses, para pedir al presidente de los Estados Unidos intervenga en los asuntos internos de Bolivia".

Tuit de la legisladora oficialista:

A mi me importa un pepino la visa gringa, por si acaso. Nunca la he solicitado. Me importa más la dignidad de mi país, el respeto a nuestros sentires y formas de ser tan plurales y diversos. Vengan a a Bolivia a aprender de democracia. — Susana Rivero Guzman (@susanariverog) 16 de abril de 2019

Conoce más sobre el tema: