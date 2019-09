Diputada Rivero califica de vergüenza lo hecho por el gobernador de Oruro

"Disculpen mi brutal franqueza -así sea de mi partido - una autoridad que da espectáculos públicos en estado inconveniente, fuera de su departamento, en carro oficial como dicen, es una vergüenza! Y yo no vi hasta hoy ni una disculpa pública (sic)", es el mensaje que se puede leer en la cuenta de Twitter de la diputada Susana Rivero (MAS).

El tuit hace referencia a la escena protragonizada por el gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, que fue grabado en estado de ebriedad. "Yo no he tomado bebidas alcohólicas en la movilidad, no estaba manejando (...) Pido a la población que evalúe el video y saque sus conclusiones, no es correcto la injusticia con mi persona", dijo en su defensa la autoridad.

El hecho se registró el pasado 24 de agosto y fue grabado por un agente de la Policía que llevó al gobernador a Tránsito de Tarija. En la filmación se ve al gobernador alcanzar su celular al uniformado, indicándole que estaba en el teléfono el comandante de la Policía de Oruro.

Este es el video del hecho:

Más sobre el tema