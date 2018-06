La juez tercero anticorrupción de La Paz, Claudia Castro, dispuso medidas sustitutivas para la alcaldesa de la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón, dentro del proceso por un terreno público que fue cedido a privados hace 27 años.

La audiencia se reinstaló esta mañana después de prolongarse ayer hasta la media noche. La autoridad edil es acusada por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito de terceros con afectación al Estado.

La disposición judicial detalla que Chapetón no se refiera más a este caso y tendrá que presentar dos garantes solventes, pero podrá ejercer normalmente sus funciones mientras continúa la investigación.

"La señora alcaldesa ha sido expresamente prohibida de generar algún tipo de información o declaración a la prensa (...) Tanto el Ministerio Público como nosotros hemos formulado la apelación incidental", dijo el abogado de Chapetón, Héctor Tapia.

Otros datos indican que la alcaldesa alteña deberá presentarse cada 15 días a la Fiscalía, no acercarse a las partes y no tener ningún contacto con la urbanización en la que se encuentra el predio entregado a privados.

"Este proceso en si es una tremenda irregularidad porque ya no se basa sobre la transferencia del terreno sino porque se dictó supuestamente una resolución en la que no se colocó lo que dice una ordenanza, que dispone que se anulaban otras ordenanzas anteriores, pero eso no le corresponde a la alcaldesa", agregó el jurista.

El diputado que inició la causa, Rafael Quispe, anticipó que seguirá con la fiscalización a la gestión de la alcaldesa y dijo no arrepentirse de haber dado curso al proceso, pese a que es criticado por la gente de su partido, Unidad Nacional (UN).