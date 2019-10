Dictan detención preventiva para Sergio Pampa, otro dirigente de Adepcoca

Sergio Pampa fue enviado con detención preventiva al penal de San Pedro acusado de estar implicado en la muerte del oficial de policía Daynor Sandoval. El dirigente cocalero dijo ser inocente y se declaró un preso político.

La defensa argumentó que no se valoró los argumentos y las pruebas que descartaban un riesgo procesal por lo que no se entiende la decisión del Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal de La Paz.

“Yo no he matado a nadie. El único delito es que he sido dirigente de Adepcoca. Estas manillas que tengo en las manos no me van a callar, yo voy a seguir”, fue lo que dijo el dirigente mientras era conducido por oficiales de la Policía.

Pampa fungía como secretario de Actas de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), y según la acusación del Ministerio Público, él tendría una participación en complicidad que derivó en acciones que acabaron con el fallecimiento de un oficial de la Policía cuando se daban tareas de erradicación de coca en La Asunta. El hecho se registró en agosto de 2018.

Por este mismo caso también guarda detención hace más de un año el dirigente, Franclin Gutiérrez, quien fue acusado de ser autor intelectual de la emboscada que se dio en la zona cocalera.