Dichos de Canelas sobre cruceños y Bolivia dijo No generan críticas en redes

"No vamos a pensar en que algún cruceño venga aquí a gritar Bolivia dijo No (...) No se dejen sorprender por extraños que vienen a tratar de afectar y dañar los Juegos Sudamericanos", esas fueron las palabras que dijo el gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, y que generaron duras críticas en las redes sociales.

Usuarios calificaron de "racista", "discriminador" y hasta "odiador" a la autoridad departamental por calificar de "extrañas" a las personas que le recuerdan al presidente Evo Morales los resultados del referendo del 21F, donde se impuso en No a la repostulación.

Audio de las declaraciones de Canelas:

"Señor Ivan Canelas, gobernador de Cochabamba, los que están gritando 'Bolivia dijo NO' son bolivianos y cochabambinos, no son extraños. Aquí lo único extraño es su falta de tolerancia y respeto a quienes pensamos distinto a usted" (sic), escribió @pajarocantor007 en Twitter.

El periodista Raúl Peñaranda posteó: "Aunque Iván Canelas no lo crea, los cruceños son bolivianos, no son 'extraños'. Debería disculparse por tamaña declaración", mientras que la senadora opositora Carmen Eva Gonzáles pidió que "no discrimine a los cruceños llamándolos despectivamente 'extraños'. Son bolivianos con todo el derecho a defender el 21F".

"Gobernador de Cochabamba es usted un regionalista totalitario incapaz de comprender que la mayoría de los bolivianos dijimos NO a la reelección de su jefazo. Vamos a gritar en todos los rincones de nuestra Patria que BOLIVIA DIJO NO y usted se limita a escucharnos!!", puso el abogado Gary Prado.

Durante la inauguración de los Juegos Suramericanos, la activista María Anelín Suárez fue obligada a cubrirse su polera, en la que se pedía el respeto al referéndum del 21F; luego el ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó que existen normas internacionales que prohíben que se haga política en recintos deportivos.