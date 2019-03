Día Mundial del Agua: Evo pide a países de la ONU un manejo responsable

Este viernes 22 de marzo el planeta conmemora el Día Mundial del Agua, fecha que fue implementada con el propósito de llamar la atención sobre la importancia de los recursos del agua dulce del planeta y fomentar su gestión sostenible.

En Bolivia, el presidente Evo Morales llamó a los Estados miembros de la ONU a comprometerse con un manejo responsable del agua.

"En el Día Mundial del Agua, reiteramos nuestro llamado a los Estados miembros de la ONU es a comprometerse en el manejo responsable de los recursos hídricos de nuestro planeta. Esta es una responsabilidad común, en el marco de la confraternidad de los pueblos. ¡El agua es vida!" (Sic), escribió Morales en su cuenta en Twitter.

De acuerdo con el Informe de Desarrollo Mundial del Agua de las Naciones Unidas titulado Leaving No One Behind (Que nadie se quede atrás), el acceso al agua potable es internacionalmente reconocido como uno de los derechos humanos esenciales. Sin embargo, más de 2.000 millones de personas en diversos puntos del planeta no tienen ni siquiera los servicios de agua y saneamiento más básicos.

La Asamblea General de la ONU designó el 22 de marzo de 1993 como el primer Día Mundial del Agua, desde entonces cada año, en esta fecha se hace especial hincapié en un aspecto específico de los recursos hídricos.

