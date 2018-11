Detienen a joven albañil por gritarle a Evo: 'Bolivia dijo No' en Potosí

El confuso incidente tuvo lugar cuando Evo Morales abandonaba el edificio de la Asamblea Departamental de Potosí. Un joven, identificado como Moisés Motero Choque, se aproximó al presidente cuando abordaba su vehículo, y gritó 'Bolivia dijo No', después fue detenido por agentes de seguridad.

"Solamente (he dicho) Bolivia dijo No", dijo a radio Fides de esa región del país el muchacho, de entre 27 a 30 años y de profesión albañil, que permanece bajo custodia de la Policía Boliviana, que sostienen que le arrojó un vaso con agua al mandatario.

Consultado sobre la supuesta agresión al primer mandatario, el joven respondió: "Yo no he hecho nada, solamente (le he dicho) que respete el referendo, nada más, por eso me están trayendo acá (celdas policiales), Bolivia dijo No, respete del referendo del 21 de febrero".

Dependencia policial en la que permanece el joven:

Comando Departamental de Potosí donde permanece el hombre. Foto: Vladimir Peñaranda.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), mayor Willy Daza, dijo que el hecho está siendo evaluado y que en caso de haber elementos jurídicos para procesarlo inmediatamente por atentar contra la investidura de Morales.

Vladimir Peñaranda, periodista potosino, informó a EL DEBER que el hombre es de condición humilde y permanece aprehendido en dependencias de la Policía. Explicó que las versiones sostienen que no existió un intento de agresión al jefe de Estado.

El hecho se suma a una anterior agresión que sufrió el vicepresidente, Álvaro García Linera, que fue escupido por una mujer en una clínica de Santa Cruz el día de su cumpleaños, hace algunas semanas.