Detenidas por caso Uelicn tenían cargo público en plena indagación

Nancy Carlena De la Torre Mujaes trabajó seis semanas hasta el 29 de marzo en el ministerio de Comunicación. Presentó se renuncia la pasada semana porque estaba involucrada en una investigación y ayer fue detenida preventivamente en el penal de Obrajes, en La Paz. La exfuncionaria es acusada por varios delitos de corrupción en la Unidad Ejecutora de la Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn) por la adjudicación del mantenimiento de helicópteros y aeronaves de la lucha antidroga. También ingresó a la cárcel Mabel Fresco Villanueva, quien dirigía la unidad de contrataciones de la entidad dependiente del Ministerio de Gobierno.

De la Torre Mujaes hizo su última declaración jurada ante la Contraloría General del Estado el 1 de abril de esta gestión. La exfuncionaria tuvo su último trabajo como directora jurídica del Ministerio de Comunicación.

El ministro de esa cartera, Manuel Canelas, admitió que De la Torre Mujaes trabajó las últimas seis semanas en Comunicación y fue ella quien le comentó sobre su situación; entonces, presentó su renuncia el 29 de marzo y la autoridad la aceptó el 1 de abril.

“Carlena (De la Torre) trabajó de directora jurídica conmigo unas seis semanas. Empezó como a mediados de febrero y fue ella quien me comentó, me dijo que estaba entre las acusadas en el proceso y me explicó su situación. Lo conversamos y la semana pasada, miércoles o martes, me dijo que decidió renunciar porque creía que si mantenía el puesto se iba hacer más ruido y perjudicar la imagen del ministerio”, explicó Canelas.

Varios cargos

De la Torre Mujaes trabajó como directora jurídica en los ministerios de Obras Públicas y Planificación. También en la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf). A esta última institución regresó en dos oportunidades.

La Fiscalía solicitó la detención preventiva de De la Torre y de Fresco tras ser acusadas por los delitos de corrupción, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes y ejercicio indebido de funciones públicas. El fiscal del caso, Ronald Chávez, informó que las implicadas recibieron dinero en sus cuentas personales por los proyectos para el mantenimiento de aeronaves utilizadas para la lucha contra el narcotráfico. “Los contratos, obviamente de las empresas que han contratado para el mantenimiento de los aviones, y se tiene algunos depósitos más a cuentas personales, lo que son suficientes evidencias”, dijo.

Mientras que el abogado de De la Torre, Gustavo Ayala, explicó que se presentaron los recibos de los contratos que transfirió su defendida y alegó su inocencia porque se cumplió, dijo, con todas las formalidades. “El juez no aceptó los recibos que demuestran que ese dinero fue pagado para los contratos”, señaló.

El Ministerio de Gobierno amplió su denuncia e incluyó a dos de los accionistas del holding de empresas contratistas y a la exdirectora de la Uelicn, Vivian K.F. A ellos se suman otros ejecutivos de la entidad desconcentrada.

Entre 2013 y 2018, este grupo de cinco empresas consiguió 42 de 46 contratos registrados en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) y los cuatro restantes fueron declarados desiertos. En total, se adjudicaron trabajos por $us 61 millones. El holding estaba a cargo del mantenimiento de helicópteros y aviones de las unidades Diablos Rojos y Diablos Negros.