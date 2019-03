Detención preventiva para 9 policías implicados en la violación a una extranjera en Rurrenabaque

Un juez dictó detención preventiva mientras dure el proceso de investigación, para los nueve policías implicados por la violación agravada y el encubrimiento del hecho, del cual fue víctima una ciudadana brasileña que estaba recluida en la carceleta de Rurrenabaque, tras una audiencia de medidas cautelares que concluyó esta madrugada, según informó la fiscal departamental de Beni, Nuria Gonzales. La sesión judicial se realizó en la Casa de la Cultura de Rurrenabaque, a puertas cerradas. La Fiscalía Departamental de Beni informó de que los imputados por el fiscal Orlando Aramayo son los policías Luis A. B. M., Eddy T. C. A., Roberto C. R. B., Omar A. A. M., Elizeo C. B., Juan Q. T., Mario E. Q. Q. y Lucio A. C. Además, la imputación fue ampliada hacia la policía Amparo Y. L. P. por encubrimiento en el presunto abuso sexual. El caso fue denunciado por el senador opositor Yerko Núñez, quien difundió un video en el que la reclusa brasileña contaba que fue sometida a violaciones por parte de los policías, por lo que incluso resultó embarazada y fue obligada a abortar.

La fiscal Gonzales, señaló que la extranjera fue cautelada y encerrada pese a no tener documento de identificación y que luego de ser sentenciada a tres años de cárcel, no pudo gestionar el perdón judicial debido a que no presentó antecedentes. La autoridad señaló que se notificó a las autoridades consulares de Brasil al respecto, pero que no se había tenido respuesta. Sin embargo, un reporte de la red Erbol, indica que la Embajada de Brasil hizo conocer que no fue notificada sobre el caso y advirtió que al no habérsele informado sobre la detención de una brasileña en Rurrenabaque, el Estado boliviano habría incumplido la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

La posición de la Embajada de Brasil se manifestó en una nota enviada al senador Yerko Núñez, en que se le agradece por haber revelado el caso. “Ni la Embajada de Brasil en la Paz, ni los consulados de Brasil en Bolivia estaban informados. Eso en aparente disconformidad con el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, en el cual se determina la comunicación, sin dilatar, de las detenciones de nacionales extranjeros de modo a permitir la debida asistencia consular”, dice la nota firmada por el embajador Octavio Henrique Cortes. Núñez indicó que pedirá un informe a la Cancillería del por qué no se habría comunicado a Brasil sobre la situación de la ciudadana de ese país. La extranjera fue llevada ayer a la cárcel de la población de Reyes, donde se encuentra actualmente