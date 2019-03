Dan detención domiciliaria a exviceministro que condujo ebrio y agredió a dos policías

En audiencia de medidas cautelares se dispuso este viernes la detención domiciliaria para Ernesto Cordero, exviceministro de Coca, que fue detenido el miércoles en la noche por conducir en estado de ebriedad y agredir a dos uniformados de la Policía Boliviana.

También se fijó una fianza de 10.000 bolivianos y la obligación de presentarse cada 15 días, dentro del proceso en su contra por la comisión de los presuntos delitos de lesiones y amenazas contra los uniformados. Mientras que su acompañante recibió libertad pura y simple.

Se trata del exsecretario ejecutivo de la Asociación de Productores de Hoja de Coca de los Yungas (Adepcoca), que dimitió a su cargo en febrero de 2017, como forma de protesta a la aprobación de la Ley General de la Hoja de la hoja verde.

El informe de la Fuerza Anticrimen detalla que ambas personas, al ser sorprendidas manejando borrachas, agredieron con piedras e incluso amenazaron con un machete a los efectivos del orden. Uno de ellos tiene una baja médica de entre cuatro a seis días.

"La Policía me estaba buscando porque yo soy neutral. La Policía va a buscar cualquier mentira, yo voy a buscar a mi abogado para que defienda mi caso. Si yo me declaro masista, ahora me dejan libre", dijo al ser detenido Cordero, visiblemente ebrio.

